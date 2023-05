Vénissieux : marche des beurs de lycéens, 40 ans après la première édition

C’est dans un but pédagogique et dans le cadre d’une journée sur l’égalité que cette manifestation encadrée aura lieu. Le départ est prévu à 9 heures. Trois classes du lycée Jacques Brel et une classe du collège René Cassin à Corbas vont participer à cette marche reliant la mairie au lycée vénissian. La manifestation ne sera par conséquent pas très longue car seulement 500 mètres séparent le point de départ à celui d’arrivée. Comme dans n’importe quel autre cortège, les élèves tiendront des pancartes et proclameront des slogans qu’ils ont préparés à l’avance avec leurs enseignants.

A la suite de cette marche, d’autres évènements sont prévus avec plusieurs invités. Ainsi, une conférence aura lieu avec Yvan Gastaut, historien spécialisé dans les questions migratoires. Puis, Christian Delorme, co-organisateur de la Marche des beurs de 1983, sera également présent, accompagné de Toumi Djaïdja, initiateur de la manifestation, et Farid Lawa qui a lui aussi participé. Enfin, dans l’après-midi, le footballeur Lilian Thuram sera présent en visioconférence pour discuter avec les élèves de la fondation qu’il a créée en 2008 pour lutter contre le racisme.

Les adolescents travaillent depuis six mois sur cette fameuse marche en cours d’histoire et surtout d’éducation civique et ont écrit des questions pour chaque invité. Pour être préparés au mieux, les élèves ont par exemple regardé le film "La Marche" sorti en 2013 qui retrace la genèse de cette manifestation.

En effet, cette marche pédagogique survient 40 ans après la véritable Marche des beurs qui avait eu lieu place Bellecour le 29 octobre 1983. Cette dernière est née après des affrontements entre des jeunes du quartier des Minguettes à Vénissieux et la police qui a fait quelques blessés dont Toumi Djaïdja qui avait dû être transporté à l’hôpital.