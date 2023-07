Membres de l'ultradroite arrêtés à Bron : un suspect incarcéré, l’autre placé sous contrôle judiciaire 

Deux individus, âgés de 33 et 38 ans, avaient été interpellés samedi soir à proximité de l'hôpital Femme Mère Enfant de Bron, à bord d'un véhicule dont les plaques d'immatriculation avaient été changées. Arrêtés alors qu’ils venaient de provoquer un accident de la circulation à l'entrée de l'hôpital, projetant leur voiture sur celle d’un père et sa fille de 7 ans, les forces de l’ordre avaient découverts sur la banquette un fusil chargé de calibre 12 et une boite remplie de 111 munitions.

Rapidement, et face aux déclarations de l’un des gardés à vue, l’enquête s’était donc portée sur le caractère raciste de l'expédition punitive en réponse aux émeutes et pillages survenus en France après la mort de Nahel à Nanterre. Une information judiciaire avait été ouverte pour "violences volontaires avec arme en raison de l’appartenance vraie ou supposée à une prétendue race ou à une religion déterminée, transport et détention d’arme prohibée".

L’un des deux hommes a été placé en détention provisoire, comme l’avait requis le parquet de Lyon. D’après Le Progrès, le second mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire.