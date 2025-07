Les travaux de transformations du centre-ville de Villeurbanne se poursuivent : "Les habitants en ont marre, mais on sent qu’on voit le bout"

Les envies d’agrandir de Villeurbanne ne datent pas d’hier. En 2008, la Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne s’étaient mises d’accord sur un projet urbain qui commence à prendre forme petit à petit.

Ce mardi 15 juillet, la Ville de Villeurbanne et la Métropole de Lyon ont donc fait le point sur l’avancement des travaux titanesques.

De nombreuses opérations ont et auront lieu jusqu’en 2030 afin de transformer le centre-ville historique de Villeurbanne. Créée en 2011, la ZAC Gratte-Ciel est sujet à de multiples opération de transformation avec l’élévation de plusieurs macro-lots. Ceux-ci présentent à ce jour des stades d’avancement différents.

Des logements, des commerces et des emplois en plus

Les bâtiments vont s’élever pour permettre notamment l’augmentation d’habitants. Un premier lot est prévu au printemps 2027 et il concernera le macro-lot B qui comprendra 226 logements et près de 4 500 m² d’équipements, commerces et services. En ce qui concerne les lots A et C, ils seront les prochains lots en travaux. Le lot C démarrera à l’automne 2025 et comprendra 237 logements, dont une résidence pour étudiants de 100 chambres. De son côté, le lot A débutera début 2026 et comprendre 207 logements et un immeuble de bureau.

Mais il ne s’agira pas seulement de construire de nouveaux logements. De nombreux équipements verront également le jour, tels qu’un cinéma de 4 salles, un pôle jeunesse, un tiers-lieu culturel et une crèche municipale de 40 berceaux. Un parc de stationnement de plus de 149 places sera aussi aménagé pour la clientèle.

Ce doublement du centre-ville permettra d’accueillir plus de 1 800 habitants, 40 commerces et 200 emplois.

Mais alors que les opérations autour des macro-lots battent leur plein, le passage Rey connait, de son côté, une nouvelle vie depuis le 5 juillet. L’ancien parking a été totalement détruit pour laisser place différents espaces, tels un jardin de 1 000 m² avec des jeux pour enfants, une aire dédiée aux sports de glisses urbaine, ainsi qu’un jardin partagé, nommé "Le Rey de jardin". Un projet qui a été réalisé en concertation avec les habitants et notamment les jeunes.

Le prolongement du T6 bientôt achevé

"Les habitants en ont marre, mais on sent qu’on voit le bout", a déclaré Agnès Thouvenot, adjointe au maire de Villeurbanne déléguée à l’Urbanisme.

Après trois ans de travaux, le chantier de prolongement du tramway T6 prendra fin en février 2026. Il reliera les Hôpitaux Est au campus de la Doua en 20 minutes. Un prolongement qui vient renforcer l’accessibilité du centre de Villeurbanne. A ce jour, ce sont 75% des rails qui sont posés. La mise sous tension de la ligne aérienne et les premiers essais interviendront fin octobre afin de garantir la fiabilité et la sécurité des équipements.

Transformation complète de la place Chanoine Boursier

C’est une autre grande opération qui sera menée dans le cadre de ces transformations. La place Chanoine Boursier sera dans quelques années méconnaissable. Depuis 2022, des concertations ont lieu entre la Ville de Villeurbanne, ses habitants et les forains. Plusieurs grandes orientations sont ressorties lors de la validation en 2024 par un jury citoyen : conforter place du marché, rafraichir et végétaliser la place, ainsi que mettre en place de nouveaux usages. L’actuel parking disparaitra complètement pour laisser place à des terrasses, des jeux, la présence d’eau, ainsi que des lieux pour s’assoir. "Il faut transformer la place Chanoine-Boursier pour qu’elle ne soit plus un parking, et qu’on puisse avoir envie d’y venir. Il faut donc planter et développer des nouveaux usages", a expliqué Agnès Thouvenot.

La place Chanoine Boursier verra également l’opération des Contreforts Gratte-Ciel prendre forme. Un projet qui sera implantée rue Michel Servet à l’arrière des Gratte-Ciel. Il prévoit au rez-de-chaussée, un espace de restauration de 700 m² ouvert sur la place et sur les 2 étages, 1 500 m² de plateaux de bureaux modulables dotés de terrasses extérieures. Le chantier se déroulera en trois phases avec une phase de démolition, une phase de construction à l’automne 2025, puis le second œuvre au deuxième trimestre 2026.