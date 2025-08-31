Transports

Box à vélos sécurisés à Lyon : un an après, la moitié des places restent inoccupées
La Métropole a investi massivement dans ces box à vélos, mais le taux de remplissage reste timide.

Un an après leur lancement en juillet 2024 pour favoriser le stationnement sécurisé des vélos, les box de la Métropole de Lyon n’ont toujours pas trouvé leur public. Sur les 472 places disponibles dans 59 structures réparties dans l’agglomération, seules 232 ont été réservées, soit un taux de remplissage de 49 % après un an.

Chaque box de huit places coûte environ 20 000 euros, installation comprise. Pour les usagers, l’abonnement est fixé à 90 euros par an. Mais malgré l’investissement, le succès n’est pas au rendez-vous. Le dispositif, installé généralement en remplacement de places de stationnement automobile, reste à moitié vide.

À certains endroits, les box trouvent toutefois… d’autres usages. Boulevard Yves Farge (voir photo ci dessus), dans le 7e arrondissement, un camp de Roms a pris place de part et d’autre de la structure. Les box servent de mobilier improvisé, quelques affaires étant déposées dessus plutôt qu’un vélo à l’intérieur. Un exemple de détournement qui, forcément, ne contribue pas à convaincre les usagers potentiels.

La Métropole met en avant, de son côté, le développement global du stationnement sécurisé. La nouvelle Vélostation Part-Dieu, inaugurée en mai, affiche déjà 2 067 inscrits pour 1 500 places disponibles.

Au total, 4 900 places sécurisées pour les vélos sont aujourd’hui disponibles dans la métropole, contre 1 150 en 2021. Et d’ici 2026, 1 300 nouvelles places supplémentaires doivent encore voir le jour dans les parkings et rez-de-chaussée d’immeubles.

20 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Jay le 31/08/2025 à 13:49
EELV 69 a écrit le 31/08/2025 à 13h19

Quand la réalité est contraire à l'idéologie, c'est que la réalité est trompeuse et faussée par les fachos

🤣lugencrasse va donc faire ton cartable, demain c’est la rentrée !

Signaler Répondre
avatar
johnny le 31/08/2025 à 13:39

Donc 20 milles euro un truc qui sert à rien mais le écolo ceux satisfait quand même 🤣 a ces écolos toujours essayer d'être dzns le positif

Signaler Répondre
avatar
et oui et oui le 31/08/2025 à 13:35

Encore une connerie de plus ! on est plus à ça près !

Signaler Répondre
avatar
Mauvais début le 31/08/2025 à 13:33
bon début a écrit le 31/08/2025 à 12h49

50 pourcent taux de remplissage au bout d an très bon chiffre la croissance d utilisation de vélo fait que augmenter lyonmag rassurez vous dans 2 ou 3 ans il y aura d autre besoins le future est a gauche

Apprend déjà à écrire futur avant d'en parler.

Signaler Répondre
avatar
Calcul le 31/08/2025 à 13:32
Amateurisme a écrit le 31/08/2025 à 13h19

Ces elus ont dépensé sans compter. C'est inadmissible et il ne faut pas reconduire cet amateurisme.

60 boites à vélos à 20.000 euros pièce = 1.200.000 euros - tout est dit

Signaler Répondre
avatar
Rien qu'à voir la photo le 31/08/2025 à 13:23

Ça pue une future épidémie..

Signaler Répondre
avatar
Con sanguin le 31/08/2025 à 13:22

Il faut poser des piques métalliques sur les box pour empêcher les abus cités.

Signaler Répondre
avatar
Amateurisme le 31/08/2025 à 13:19

Ces elus ont dépensé sans compter. C'est inadmissible et il ne faut pas reconduire cet amateurisme.

Signaler Répondre
avatar
EELV 69 le 31/08/2025 à 13:19

Quand la réalité est contraire à l'idéologie, c'est que la réalité est trompeuse et faussée par les fachos

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 31/08/2025 à 13:01

Pas grave du moment qu'on a supprimé des places de stationnement ..

Signaler Répondre
avatar
Muche le 31/08/2025 à 12:53

L objectif principal des élus verts était de supprimer des places de stationnement…par pur dogmatisme idéologique…..le gaspillage d argent public….peu leur importe…..vivement 2026…changeons les élus …

Signaler Répondre
avatar
en tout cas ,vue la photo ,çà donne vachement envie d y laisser le 31/08/2025 à 12:53
French connection a écrit le 31/08/2025 à 12h27

D'ici à ce que les sdf ou migrants s'en servent comme abris et refuge anti agression on ne s'etonnera pas.

sa bicyclette!!pouf-pouf -pouf....je pouffe....

Signaler Répondre
avatar
Et bien le 31/08/2025 à 12:52
Gg a écrit le 31/08/2025 à 12h08

J’adore la photo du box avec le camp de roms, tout un symbole !

moi pas vraiment, j'habite en face.

Signaler Répondre
avatar
btravo pour la photo de votre article le 31/08/2025 à 12:49

tres...engageante!!une vraie publicite!!houa!ha!ha!

Signaler Répondre
avatar
bon début le 31/08/2025 à 12:49

50 pourcent taux de remplissage au bout d an très bon chiffre la croissance d utilisation de vélo fait que augmenter lyonmag rassurez vous dans 2 ou 3 ans il y aura d autre besoins le future est a gauche

Signaler Répondre
avatar
Gui le 31/08/2025 à 12:38

Les bobos achètent des vélos à 5000 EUR payé en partie par nos impôts donc ils ne prennent pas le risque de laisser leur truc la dedans. Ils louent des garages pour bichonner leurs véhicules.

Signaler Répondre
avatar
extrème facsiste de gauche ! le 31/08/2025 à 12:33
nanard a écrit le 31/08/2025 à 12h21

voila le resultat des delires des escrologues vite vite 2026 et dans un parc les ecolos

Les khmers nous coutent la peau du cul Les voies lyonniases accaparent des miliers d'euros pour ne minorité qui va réclamer d'autres jouets. La culture en pâtit et la BML n'a pas assez de crédit pour son fonctionnement !

Signaler Répondre
avatar
French connection le 31/08/2025 à 12:27

D'ici à ce que les sdf ou migrants s'en servent comme abris et refuge anti agression on ne s'etonnera pas.

Signaler Répondre
avatar
Victor H le 31/08/2025 à 12:23

J'ai bien une une idée : il parait que l'on manque cruellement de places de prisons

Signaler Répondre
avatar
nanard le 31/08/2025 à 12:21

voila le resultat des delires des escrologues vite vite 2026 et dans un parc les ecolos

Signaler Répondre
avatar
Billy69 le 31/08/2025 à 12:20

Je croyais que c’était des nouveaux urinoirs ! On devient habitués à avoir du mobilier urbain désign avec la mairie …

Signaler Répondre
avatar
Front sanitaire 2026 le 31/08/2025 à 12:17

Ces box sont une atteinte à l'image de Lyon, cela dit c'est en accord avec les autres projets immondes des écolos....J'espère que c'est interdit dans le périmètre UNESCO, car avec les intégristes verts c'est un risque avec leurs dogmes et sectarisme à imposer.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 31/08/2025 à 12:11

Oui oui, mais pourquoi tant de places libres ?
https://www.lyonmag.com/article/142593/un-box-securise-pour-velos-de-la-metropole-de-lyon-fracture-et-pille

Signaler Répondre
avatar
Gg le 31/08/2025 à 12:08

J’adore la photo du box avec le camp de roms, tout un symbole !

Signaler Répondre
avatar
Jay le 31/08/2025 à 12:06

Comme certaines pistes cyclables construites à grand frais, parfois plusieurs centaines de milliers d’euros pour 10 cyclistes jour !
C’est pas grave c’est Nicolas qui paye et puis ça fait plaisir au collectif la ville à vélo !
Tans pis pour les autres …

Signaler Répondre

