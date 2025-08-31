Box à vélos sécurisés à Lyon : un an après, la moitié des places restent inoccupées

Un an après leur lancement en juillet 2024 pour favoriser le stationnement sécurisé des vélos, les box de la Métropole de Lyon n’ont toujours pas trouvé leur public. Sur les 472 places disponibles dans 59 structures réparties dans l’agglomération, seules 232 ont été réservées, soit un taux de remplissage de 49 % après un an.
Chaque box de huit places coûte environ 20 000 euros, installation comprise. Pour les usagers, l’abonnement est fixé à 90 euros par an. Mais malgré l’investissement, le succès n’est pas au rendez-vous. Le dispositif, installé généralement en remplacement de places de stationnement automobile, reste à moitié vide.
À certains endroits, les box trouvent toutefois… d’autres usages. Boulevard Yves Farge (voir photo ci dessus), dans le 7e arrondissement, un camp de Roms a pris place de part et d’autre de la structure. Les box servent de mobilier improvisé, quelques affaires étant déposées dessus plutôt qu’un vélo à l’intérieur. Un exemple de détournement qui, forcément, ne contribue pas à convaincre les usagers potentiels.
La Métropole met en avant, de son côté, le développement global du stationnement sécurisé. La nouvelle Vélostation Part-Dieu, inaugurée en mai, affiche déjà 2 067 inscrits pour 1 500 places disponibles.
Au total, 4 900 places sécurisées pour les vélos sont aujourd’hui disponibles dans la métropole, contre 1 150 en 2021. Et d’ici 2026, 1 300 nouvelles places supplémentaires doivent encore voir le jour dans les parkings et rez-de-chaussée d’immeubles.
