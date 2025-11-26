Finie l’obligation de s’inscrire en ligne ou de disposer d’une carte TCL ou Oùra : l’entrée pourra aussi se faire directement grâce à une carte bancaire, pour un stationnement facturé 2 euros.

Cet espace sécurisé compte plus de 1500 emplacements et peut accueillir tout type de vélos, grâce à des équipements adaptés. L’objectif est d’élargir l’accès à ce service très fréquenté du quartier.

Le principe est volontairement simple. En effet, il suffit de présenter sa carte bancaire à la borne pour ouvrir les portes du parking, puis de la repasser en sortant. Une solution adaptée aussi bien pour les habitués que pour les cyclistes de passage.