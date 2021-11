Lyon : entre 4000 et 7500 manifestants contre les violences faites aux femmes, Grégory Doucet en tête de cortège

Mise à jour à 17h00 :

Les organisateurs annoncent que 7500 personnes ont participé à la manifestation ce samedi tandis que la police évoque un chiffre en dessous de 4000. Le maire de Lyon Grégory Doucet était aux côtés de plusieurs de ses adjoints et de Julien Bayou en tête du cortège EELV. Ils tenaient à la main une banderole "détruisons le patriarcat, sauvons la planètes". L'évènement s'est déroulé dans le calme, la circulation a momentanément été coupée aux abords de la place Bellecour et sur les quais de Saône dans le 5e arrondissement de Lyon.

Article intitial :

Le collectif Droit des Femmes du Rhône a en effet appelé à la mobilisation contre les violences faites aux femmes. Plusieurs syndicats et partis politiques se sont également joints à la démarche, deux jours après la journée internationale dédiée à la cause.

"Nous souhaitons faire entendre nos voix pour que les violences sexistes et sexuelles cessent", affirme le collectif dans un tract. Les militants comptent ainsi réclamer "des moyens réels pour les associations, une hausse des hébergements d'urgence, des campagnes de prévention et prise en charge correcte et féministe des auteurs de violences".

Le maire de Lyon Grégory Doucet sera lui aussi de la partie, tout comme de nombreux membres de sa majorité écologiste. Ninon Guinel, son ancienne cheffe de cabinet qui s'est récemment engagée dans le mouvement MeTooPolitique, sera quant à elle en tête de cortège.

Le rendez-vous est fixé à 14h sur la place Bellecour pour un temps de paroles, le cortège s'élancera à 15h.