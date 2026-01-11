Bousculade lors de la manifestation contre la venue d'Ary Abittan à Lyon : une femme se fracture les poignets

Une mobilisation contre la venue de l’humoriste a perturbé la soirée devant la salle du 3e arrondissement de Lyon, sans empêcher pour autant la tenue du spectacle.

Samedi soir, le quartier de la Bourse du travail, dans le 3e arrondissement de Lyon, a été bouclé par d’importants moyens de sécurité à la suite d’un appel à manifester contre la représentation d’Ary Abittan. Jusqu’à 250 personnes se sont réunies aux abords de la salle pour dénoncer le maintien du spectacle Authentique, reprogrammé ce 10 janvier après un premier report.

À l’origine de la mobilisation, le collectif féministe NousToutes et la CGT.

Grâce au dispositif policier, aucun manifestant n’a pu pénétrer dans le bâtiment et la représentation a pu se dérouler normalement. L’humoriste, visé par une affaire judiciaire close par un non-lieu confirmé en appel, a pu quitter les lieux sans heurts.

Mais en marge du rassemblement, des échauffourées ont éclaté. Une femme appartenant à l’équipe de l’artiste a chuté lors d’une bousculade et s’est fracturé les deux poignets. Une personne soupçonnée d’être à l’origine de cette chute a été interpellée et placée en garde à vue.

A noter qu'un rassemblement de soutien à la femme en garde à vue était organisé ce dimanche après-midi devant le commissariat du 8e arrondissement.