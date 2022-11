Lyon : le collectif NousToutes organise un "die-in" ce vendredi devant le Palais de justice

Pour cela, il organise un "die-in" devant le Palais de justice de Lyon, ce vendredi à 19h. Pour effectuer cette action, plusieurs dizaines de militantes tomberont à l’appel des prénoms des femmes qu’elles représentent et rendront hommage aux victimes de féminicides.

Dans un communiqué, le collectif exige le déblocage d’un milliard d’euros pour "financer des politiques publiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles". Il est également demandé d’augmenter le nombre "de structures et les mesures qui garantissent la sécurité des femmes et enfants victimes de violences" mais aussi les subventions allouées aux associations qui participent à la prévention des violences sexistes et sexuelles.

Toujours selon le communiqué, le collectif affirme que "65% des femmes assassinées avaient pris contact avec la justice, mais les pouvoirs publics leur ont tourné le dos, en refusant de prendre leurs plaintes, en classant les enquêtes…"

Depuis le 1er janvier 2022, 110 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, rappelle NousToutesRhône.

A noter que ce samedi se tiendra une autre manifestation contre les violences sexistes et sexuelles à l’appel du collectif Droits des femmes du Rhône. Le rendez-vous est fixé place Bellecour, à 14h.