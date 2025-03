Détournement de fonds publics : l’ex-maire de Givors fait appel, le parquet aussi

Martial Passi, ancien maire communiste de Givors, a décidé de contester sa condamnation pour détournement de fonds publics. Le parquet de Lyon a, lui aussi, interjeté appel.

Pour rappel, le 13 mars, le tribunal correctionnel de Lyon l’avait reconnu coupable d’avoir utilisé des fonds publics à des fins personnelles. Il avait écopé de six mois de prison avec sursis, 5 000 euros d’amende et un an d’inéligibilité.

En cause, quelque 7 700 euros dépensés sur ses frais de représentation municipaux pour des achats variés : vêtements, jouets, restaurants, et même des bouteilles de vin acquises dans la cave de son fils.

À l’audience, Martial Passi avait défendu la légitimité de ces dépenses, estimant qu’elles relevaient de l’exercice de son mandat et soulignant l’absence de cadre légal précis sur l’usage des frais de représentation. Une ligne de défense qu’il entend désormais faire valoir devant la cour d’appel.