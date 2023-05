Suite et fin de l'affaire Passi ? Prison avec sursis requise contre deux anciens maires de Givors

Ce vendredi, l’ancien maire de Givors (1993-2017) était de retour au tribunal judiciaire de Lyon. A nouveau avec sa soeur Muriel Goux, et pour la première fois aux côtés de sa successeure Christiane Charnay (2017-2020).

Il s’agissait de juger un nouveau volet de l’affaire de l’embauche de Muriel Goux comme Directrice générale des services de la Ville de Givors, alors que son frère avait participé activement au processus de recrutement.

Pour ces faits initiaux, le duo a été définitivement condamné en 2021. Sauf qu’à chaque fois qu’ils passaient devant des juges, leurs frais d’avocats étaient pris en charge par la mairie givordine. Pourtant, la Ville de Givors était victime dans cette affaire, il était donc cocasse que la maire Christiane Charnay fasse voter aux conseillers une protection fonctionnelle à Martial Passi et Muriel Goux.

Le trio était donc poursuivi, respectivement pour détournement d’argent public et prise illégale d’intérêts pour Christiane Charnay, et recel pour le frère et sa soeur.

L’ancienne maire communiste, aujourd’hui élue d’opposition et conseillère métropolitaine, a joué la carte d’une défense presque enfantine. Selon le Progrès, elle s’est exclamée qu’elle n’était "pas juriste" et qu’elle n’avait pas été la seule à voter la protection fonctionnelle au duo Passi-Goux…

Le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d’amende dont la moitié avec sursis et surtout 2 ans d’inéligibilité contre Christiane Charnay. Ce qui pourrait mettre un coup d’arrêt peut-être définitif à sa carrière politique.

Quant à l’ex-maire et l’ex-DGS, 12 mois de prison avec sursis et 5000 euros d’amende dont 3000 avec sursis ont été réclamés par l’avocat général.

A noter que les 30 324 euros de frais d’avocat pris en charge par la Ville de Givors ont déjà été remboursés par Martial Passi et Muriel Goux.

La décision tombera le 7 juillet prochain.