Légion d'honneur suspendue pour l'ancien maire de Givors, condamné pour détournement de fonds publics

Comme le révèle Médiacités, le Président de la République Emmanuel Macron a fait publier un décret il y a quelques jours dans lequel il interdit à l'ancien maire PCF de Givors de porter sa Légion d'honneur durant trois ans.

C'est la durée de la suspension de la décoration pour le communiste, suite à sa condamnation pour détournement de fonds publics.

S'il avait déjà été condamné pour prise illégale d'intérêts pour avoir recruté sa sœur comme DGS à Givors, c'est bien l'affaire des frais de représentation et la peine de 6 mois de prison avec sursis et 5000 euros d'amende qui vaut à Martial Passi d'être privé de Légion d'honneur, obtenue grâce à Michel Mercier en 2011, pour les trois prochaines années.

S'il a fait appel de cette condamnation, tout comme le parquet de Lyon qui estime qu'il méritait une peine plus lourde pour avoir dépensé quelques 7 700 euros sur ses frais de représentation municipaux pour des achats tels que des vêtements, des jouets, des restaurants, et même des bouteilles de vin acquises dans la cave de son fils, l'Elysée a estimé qu'il ne méritait plus de porter son insigne de chevalier.