Frais d’avocat payés par la Ville de Givors : les anciens maires Christiane Charnay et Martial Passi bientôt jugés

L’été dernier, l’ancien maire de Givors et sa soeur étaient définitivement condamnés dans ce dossier : Martial Passi se rendait coupable d’avoir fait embaucher sa soeur Muriel Goux dans des conditions particulières à la Ville.

Mais voilà que le parquet de Lyon entend en remettre une couche. Selon le Progrès ce samedi, il a analysé la plainte déposée en 2019 par l’élu d’opposition Alain Pelosato et a décidé de poursuivre le duo, ainsi que celle qui avait succédé à Martial Passi dans le siège de maire : Christiane Charnay.

Cette dernière doit être jugée en juin prochain par le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêts. Il lui est reprochée d’avoir fait voter au conseil municipal une délibération permettant à Martial Passi et Muriel Goux de bénéficier de la protection fonctionnelle, c’est-à-dire la prise en charge des frais d’avocat à laquelle ont droit les élus et les fonctionnaires.

Sauf que cette aide répond à des critères bien précis. Et Christiane Charnay n’aurait pas dit toute la vérité sur l’affaire aux conseillers municipaux avant de faire procéder au vote de la délibération, auquel elle a pris également part.

De leur côté, Martial Passi et Muriel Goux seraient poursuivis pour recel de détournement de fonds publics puisqu’ils auraient bénéficié illégalement de ladite protection fonctionnelle.

Les anciens maires communistes de Givors ont indiqué au Progrès qu’il s’agissait d’un "acharnement" car les sommes accordées par la Ville de Givors avaient toutes été depuis remboursées par les intéressés.

D’ici cet été, leurs avocats seront bien avisés de changer de stratégie. Car rembourser une somme malhonnêtement perçue dans de telles conditions n’a jamais, dans l’histoire du droit, permis d’effacer totalement les actes délictieux d’un prévenu.