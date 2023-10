Conflit israélo-palestinien : un opposant signale le maire de Givors pour "apologie du terrorisme"

Ce dernier, en signalant le maire de Givors au procureur de la République de Lyon pour "apologie du terrorisme", ne risque pas d'enterrer la hache de guerre.

Dans un courrier que notre rédaction s'est procuré, le conseiller municipal d'opposition reproche à l'édile givordin de ne pas modérer les commentaires pro-Hamas sous ses publications Facebook. Mais aussi d'avoir, le 11 octobre, publié un message évoquant la "réaction criminelle" d'Israël : "D’une violence aveugle, elle contrevient au droit international, et prend en otage les populations civiles palestiniennes en les privant d'accès à l'eau, à la nourriture, au gaz et à l'électricité. Un siège complet, qui amplifie encore les souffrances des Palestiniens de la bande de Gaza, et fertilise le terreau des violences à venir", écrit Mohamed Boudjellaba.

Outre ce signalement, Fabrice Riva a demandé à la préfète du Rhône de faire interdire la cérémonie organisée ce mardi après-midi par la mairie de Givors pour la commémoration du 62e anniversaire du 17 octobre 1961, correspondant au massacre par la police de dizaines de manifestants algériens répondant à l'appel du FLN à Paris.

L'élu d'opposition estime que cette commémoration "présente d'importants risques de troubles à l'ordre public et d'atteinte à la dignité des victimes du terrorisme".

Ce n'est pas la première fois que la justice se mêlerait des relations entre Mohamed Boudjellaba et Fabrice Riva. En début d'année, le maire portait plainte pour diffamation après la parution d'une caricature de sa personne sur la page Facebook du groupe municipal de Fabrice Riva. Elle le représentait en train de gifler un homme en le traitant de "bâtard" et criant "Vive le FLN". Deux allusions à son empoignade avec un chef d'entreprise qui lui a valu d'être condamné à 4 mois de prison avec sursis, et à sa propension à vouloir commémorer la guerre d'Algérie.