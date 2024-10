Intempéries au sud de Lyon : Givors demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Outre l'A47 et la zone commerciale inondées, le quartier des Cornets a été évacué à cause de la crue du Gier.

Ce vendredi, le maire de Givors Mohamed Boudjellaba annonce avoir signé la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sa commune.

"Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette reconnaissance par l'Etat soit la plus rapide possible, et que les sinistrés puissent être indemnisés", a promis l'édile, qui évoque dans sa requête les crues, les pluies et inondations par ruissellement, la montée des eaux et les affaissements constatés à Givors.