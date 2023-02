Les opposants publient une caricature du maire de Givors, Mohamed Boudjellaba porte plainte

L’élu d’opposition reprochait à l’exécutif givordin d’avoir censuré sa tribune prévue dans le journal municipal en début d’année. Décision "en toute illégalité" selon Fabrice Riva car il avait accompagné son texte d’une caricature du maire Mohamed Boudjellaba. Dessin humoristique dévoilé sur les réseaux sociaux par le conseiller municipal.

Depuis la fin des Potins d’Angèle, les élus de l’agglomération lyonnaise n’ont plus l’occasion de voir leur trombine être caricaturée. Mohamed Boudjellaba s’en accommode parfaitement car le maire de Givors a peu apprécié le dessin du groupe Givors Fière. A tel point qu’il a porté plainte pour diffamation, estimant que la caricature était une "incitation à la haine raciale".

Que représente le coup de crayon polémique ? On y voit Mohamed Boudjellaba gifler un homme et dire "Bâtard ! Vive le FLN !". En arrière-plan, une voiture brûlée. Une allusion à l’empoignade de rue entre l’édile et un chef d’entreprise, mais aussi à sa "politique mémorielle obnubilée par l’apologie du mouvement raciste que fut le FLN" selon les deux membres du groupe Fabrice Riva et Nathalie Bodard.

Jeudi, lors du conseil municipal, les élus ont voté une protection fonctionnelle pour soutenir Mohamed Boudjellaba dans ses dépenses de justice liées à cette plainte. L'occasion pour Fabrice Riva de juger la plainte comme étant d’un "niveau d’absurdité rarement atteint".