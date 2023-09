Métropole de Lyon : condamnée, Christiane Charnay est remplacée par Franck Camus

Ce lundi matin, Franck Camus est devenu conseiller de la Métropole de Lyon et intègre le groupe des écologistes. Colistier sur la liste Lônes et Coteaux en 2020, il profite de la démission de Christiane Charnay pour intégrer le conseil de la collectivité.

L'ancienne maire PCF de Givors a été obligée de quitter son mandat, après sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêts et détournement de bien public. Malgré son appel, la condamnation pour avoir fait prendre en charge les frais de justice de Martial Passi et sa soeur Muriel Goux dans le procès portant leur nom s'applique et la force à céder ses mandats acquis en 2020.

Le nouveau venu au conseil métropolitain Franck Camus a été applaudi par l'assemblée.