Emeline Baume : "Worldskills à Lyon, il faut le vivre !"

Cette semaine à Eurexpo-Lyon se déroulent les Worldskills 2024. Une grande compétition des métiers qui a été inaugurée par Emmanuel Macron. "Worldskills, il faut le vivre !", réagit Emeline Baume, qui incite les habitants de l'agglomération à venir "découvrir ces jeunes qui ont du talent et de la tenacité".

Les Worldskills, c'est aussi l'opportunité selon l'élue écologiste de "montrer qu'on peut porter un évènement populaire et éco-responsable".

La Métropole de Lyon de son côté est en pleine réflexion car ses recettes en baisse, il manque 200 millions d'euros sur les droits de mutation. Et cet été, une directive a annoncé aux vice-présidents des baisses de budgets.

"Il y a un peu moins de recettes, c'est le cas partout en France", reconnaît Emeline Baume. "On reste une collectivité qui investit dans le quotidien, sur la végétalisation, les infrastructures pour les piétons et les vélos, les transports en commun, le logement... Comment garder nos capacités d'investissement pour un second mandat ?", s'interroge la 1ère vice-présidente qui estime que la réflexion actuelle "n'est pas du sacrifice, c'est de la priorisation".

00:00 Worldskills 2024

04:50 Attirer des entreprises éthiques

08:25 Recettes en baisse à la Métropole