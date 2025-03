Martial Passi, l’ex-maire de Givors, condamné pour usage personnel de fonds municipaux

L’ancien maire de Givors, Martial Passi, a été condamné ce jeudi 13 mars 2025 par le tribunal de Lyon à six mois d’emprisonnement avec sursis, une amende de 5 000 € et un an d’inéligibilité pour détournement de fonds publics.

L'ex-édile, qui a dirigé la commune de 1993 à 2017, a utilisé ses frais de représentation à des fins personnelles, notamment pour acheter des objets de luxe, des vêtements ou encore financer des repas, même durant ses congés.

Le tribunal a également ordonné à Martial Passi de rembourser la somme de 7 700 € à la ville de Givors. Le jugement survient après une audience le 13 février, où l'ex-maire avait contesté les accusations, arguant que les dépenses étaient liées à l’exercice de son mandat. Bien que plus clément que le procureur, le tribunal a estimé que les dépenses engagées n’étaient pas en conformité avec l’intérêt communal.

Martial Passi a indiqué qu'il réfléchirait à la possibilité d’un appel, qui pourrait suspendre la peine d’inéligibilité. Pour rappel, cette condamnation intervient à moins d’un an des élections municipales de 2026, où l’ancien maire est évoqué comme possible candidat.