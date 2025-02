Détournement de fonds publics : prison avec sursis requise contre l'ancien maire de Givors

Déjà condamné pour prise illégale d'intérêts pour avoir fait embaucher sa soeur à la mairie, et toujours sous le coup d'une condamnation potentielle pour recel pour avoir bénéficié de la prise en charge de ses frais de justice par la municipalité pourtant victime dans cette affaire, le communiste passait à nouveau devant le tribunal correctionnel de Lyon cette semaine.

Martial Passi était cette fois jugé pour détournement de fonds publics. La justice lui reproche d'avoir pioché dans son enveloppe de frais de représentation de maire pour des dépenses personnelles et injustifiées.

Si la Chambre régionale des comptes avait comptabilisé plus de 26 000 euros de frais injustifiés, les enquêteurs n'en ont retenu que 8726 euros. Des jouets pour enfants, des restaurants, des vêtements ou du vin dans la cave de son fils... Martial Passi s'est justifié pour la plupart des dépenses, prétextant des erreurs humaines pour d'autres.

Des explications qui n'ont pas convaincu le parquet, appelant à faire condamner l'ancien édile givordin à 6 mois de prison avec sursis, 8000 euros d'amende et 1 an d'inéligibilité. Ce qui exclurait ses chances de pouvoir se présenter aux élections municipales et métropolitaines 2026.

Sa défense a plaidé la relaxe.

Le jugement sera connu le 13 mars prochain.