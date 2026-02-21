Brindas : la RD311 perturbée jusqu’au 1er mai à cause d'un immeuble fragile, une déviation mise en place

La traversée de Brindas s’annonce compliquée pour plusieurs semaines. Le Département du Rhône annonce la mise en place de déviations sur la RD311, à la suite de fragilités constatées sur un immeuble situé le long de l’axe, au niveau du 124 route du Pont-Chabrol.

Dans l’attente d’une expertise du bâtiment et afin d’éviter tout risque de chute de matériaux sur la chaussée, une circulation alternée a été instaurée par la commune. Cette portion de la RD311 est particulièrement fréquentée, notamment par des poids lourds, ce qui entraîne déjà d’importantes difficultés de circulation.

L’alternat devrait rester en place jusqu’au 1er mai prochain.

Itinéraires conseillés entre Craponne et Brindas

Pour fluidifier le trafic, le Département recommande d’emprunter des itinéraires de substitution.

Dans le sens Craponne–Brindas, les automobilistes sont invités à poursuivre sur la RD489 en direction de Vaugneray, puis à rejoindre la RD30 à hauteur de Grézieu-la-Varenne pour revenir vers Brindas .

Dans le sens Brindas–Craponne, il est conseillé d’emprunter la RD30 vers Grézieu-la-Varenne, puis la RD489 en direction de Craponne.

Sur la carte suivante, la RD311 apparaît en rouge comme axe perturbé, tandis que l’itinéraire conseillé via la RD30 et la RD489 est tracé en bleu.

Sur la zone concernée, la vitesse est limitée à 30 km/h. Les piétons doivent emprunter le trottoir opposé et le stationnement est strictement interdit à l’aplomb du bâtiment fragilisé.

Les autorités invitent les usagers à anticiper leurs déplacements et à privilégier les itinéraires alternatifs, la traversée de Brindas risquant de rester fortement perturbée pendant toute la durée des mesures.