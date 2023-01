Nouvel An Chinois : le Lapin d’eau à l’honneur ce dimanche à Lyon

Si le premier jour du calendrier chinois tombait le 22 janvier, c’est bien ce week-end que Lyon célébrera le passage à l’année du Lapin d’eau. L’animal est signe de paix et de prospérité et est surtout qualifié de vigilant, intelligent et prudent.

A cette occasion, l’Association des Chinois de Lyon et région Auvergne-Rhône-Alpes (ACLYR) a décidé de fêter ce Nouvel An ce dimanche avec des festivités dans le quartier de la Guillotière.

Le rendez-vous est donné rue Passet à partir de 14h30 avec un programme chargé et festif. Il sera notamment possible d’assister à la traditionnelle Danse des Lions ayant comme objectif de chasser les mauvais esprits.

Des stands de spécialités culinaires, des démonstrations d’arts martiaux et d’autres surprises seront également à découvrir tout au long de ce dimanche après-midi où la culture chinoise sera à l’honneur.

Plusieurs milliers de personnes devraient assister aux festivités dans les rues étroites du quartier asiatique de Lyon.