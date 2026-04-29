Une salle Imane Khelif dans un lycée près de Lyon ? La Région tente de bloquer l'initiative interne

La direction du lycée Arnaud Beltrame pensait bien faire. En confiant au club égalité filles-garçons le choix de choisir la "figure inspirante" qui donnerait son nom à une future salle polyvalente, l'établissement majolan a laissé les adolescents désigner Imane Khelif.

Or, la boxeuse algérienne, championne olympique à Paris en 2024, fait polémique, notamment sur son genre. En février dernier, Imane Khelif reconnaissait être porteuse du gène SRY mais avoir suivi des traitements hormonaux en prévision des JO de Paris pour faire baisser son taux de testostérone.

Le lycée Arnaud Beltrame entendait inaugurer cette salle Imane Khelif le 7 mai prochain, "pour partager ce moment symbolique" autour de ce "symbole de détermination et d'égalité".

Immédiatement, la députée RN de la 13e circonscription du Rhône Tiffany Joncour a dénoncé la situation, estimant que "l'école n'est pas un laboratoire idéologique", fustigeant le choix de promouvoir une athlète "au coeur d'une polémique mondiale sur l'équité du sport féminin".

Le vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Philippe Meunier a révélé que la collectivité a "déjà fait le nécessaire pour que cette opération soit immédiatement bloquée", évoquant une "initiative interne". "On ne lâche rien", a conclu l'ancien député LR de ladite circonscription de l'Est lyonnais.