Une salle Imane Khelif dans un lycée près de Lyon ? La Région tente de bloquer l'initiative interne

La direction du lycée Arnaud Beltrame pensait bien faire. En confiant au club égalité filles-garçons le choix de choisir la "figure inspirante" qui donnerait son nom à une future salle polyvalente, l'établissement majolan a laissé les adolescents désigner Imane Khelif.
Or, la boxeuse algérienne, championne olympique à Paris en 2024, fait polémique, notamment sur son genre. En février dernier, Imane Khelif reconnaissait être porteuse du gène SRY mais avoir suivi des traitements hormonaux en prévision des JO de Paris pour faire baisser son taux de testostérone.
Le lycée Arnaud Beltrame entendait inaugurer cette salle Imane Khelif le 7 mai prochain, "pour partager ce moment symbolique" autour de ce "symbole de détermination et d'égalité".
Immédiatement, la députée RN de la 13e circonscription du Rhône Tiffany Joncour a dénoncé la situation, estimant que "l'école n'est pas un laboratoire idéologique", fustigeant le choix de promouvoir une athlète "au coeur d'une polémique mondiale sur l'équité du sport féminin".
Le vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Philippe Meunier a révélé que la collectivité a "déjà fait le nécessaire pour que cette opération soit immédiatement bloquée", évoquant une "initiative interne". "On ne lâche rien", a conclu l'ancien député LR de ladite circonscription de l'Est lyonnais.
On est sur la section commentaire de lyonmag je sais pas si tu es au courant...Signaler Répondre
L’école publique, de la maternelle aux facs, est devenue le temple de l’endoctrinement islamogauchiste !Signaler Répondre
Bien plus vite que vous ne le pensez.Signaler Répondre
Ya pas plutôt des athlètes français pour un établissement francais en France ????Signaler Répondre
Milles excuses , vous n êtes pas au bout de l argument, mais au bout de la réflexionSignaler Répondre
Y'a rien a soulever, au mon dieu, des ados ont choisi un nom absurde juste pour faire chier le monde.Signaler Répondre
De mon temps on aurait appelé la salle emile louis ou guy georges, vous n'avez jamais été jeune ou quoi?
Elle a une tech ou pas ?Signaler Répondre
pas étonnant que le niveau des français soit en chute libre … les enseignants transforment ce qui était « le temple de l apprentissage du savoir » en plate-forme du militantisme soliste et d extrême gauche anti républicain…Mais l État s il assumait son rôle rappellerait à ses fonctionnaires qu ils doieveng être au service de la république… en cas. de faute professionnelle ça devrait être la porte pour les fonctionnaires…Signaler Répondre
Rappelons quand même que la région avait changé l'adresse de l'hôtel de région qui était Esplanade François Mitterrand, mais ça ne plaisait pas à Sir Wauquiez.Signaler Répondre
Il avait fallu changer toutes les informations liées au siège de la région au frais des habitants...
Après la polémique suite à sa victoire aux JO, pourquoi jouer ainsi la provocation en choisissant cette sportive ? Est-ce uniquement à l'initiative d'un groupe d'élève qui a embobiné les autres?Signaler Répondre
Quelle honte, il y a vraiment trop d'abrutisSignaler Répondre
Le choix aurait dû être proposé parmi les sportifs français, seule condition. Le lycée a sa part de responsabilité.Signaler Répondre
Qu'est-ce qu'ils reprochent à la région, à part son existence ?Signaler Répondre
Bien joué la région qui trolle les jeunes embrigadés en bloquant ce nom qui leur donnera des irriatations. Melenchon doit être en train de paniquer dans son fief parisien avnt la dégagite et la retraite !Signaler Répondre
A quand une salle Ben Laden à l'école d'aéronautique ?Signaler Répondre
qu'il n'y a pas d'ingérence étrangère : tous les gouvernants du Maghreb, Turquie, Afrique, incitent leurs ressortissants binationaux à infiltrer notre pays jusqu'aux plus hautes sphères afin de prendre les commandes et défendre leurs intérêts aux dépens des Français. Non seulement on laisse faire, mais mieux, on leur ouvre les portes, les bras, les draps... Qui a remporté les municipales à Meyzieu ? La gauche grandremplacée, tout simplement. Et ce n'est pas du complotisme d'extreme-droite, mais un simple constat.Signaler Répondre
T es au maximum de l argumentation par rapport aux questions que soulèvent le sujet ?Signaler Répondre
Ça était prouver que c'est un homme elle a des chromosomes xx pour info , en tout cas bravo Aymen tu est le meilleur un brave type , la fierté de l'AlgérieSignaler Répondre
Bien joué les lycéens qui trollent les vieux rabougris en choisissant le nom qui leur donnera le plus d'ulcères. Wauquier doit être en train de paniquer dans son fief parisienSignaler Répondre
Initiative interne très malsaine. Nous avons suffisamment d athlétes françaises pour ne pas choisir une algérienne. Cela pourrait ne provoquer plus de fracture sociale en valorisant les jeunes enfants d origine algérienne qui aurait ainsi une référence hors nation, or la nation est une et indivisible !Signaler Répondre
Mais qu est-ce ce qui a motivé ce choix ? On parle d' impôts des français là quand même et encore moins de politique auprès d enfants.
Je trouve qu'il mettait de grosses patates de l'espace à ses adversaires féminines il mérite qu'une salle porte son nom ou une statue comme Rocky . A ce propos les femmes battues ça ne dérange pas trop les féministes...Signaler Répondre
Pour ce commentaire plein de bon sens ! Et je confirme , nombreux sont les gays qui pensent la même chose , les assos ne représentent qu elles mêmesSignaler Répondre
Vous avez entièrement raison. La biologie ne peut pas être modifiée par un coup de baguette magique idéologique. Méfiez-vous, vous allez être traité de TERF par les ligues alphabet.Signaler Répondre
Ce qui est grave c'est que des lycéens encadrés culturellement aient pensé aàcette personne comme "FIGURE INSPIRANTE" , cela en dit long sur leur état psycho-affectif et cognitif ainsi que sur la guidance des encadrants !Signaler Répondre
Il est la votre combat ?? Serieux ?Signaler Répondre
Ce serait un "bel" hommage fait aux femmes, qu'est-ce qu'il leurs a mis pendant ses combats. Ou alors on atteint le sommet de la débilité et on voit ce que les débiles de gauche acceptent.Signaler Répondre
"à 20 ans si on est pas de gauche c'est que l'on a pas de coeur. À 40 ans si on est pas de droite c'est que l'on a pas de cerveau."Signaler Répondre
100 % pour 100% d'accord.Signaler Répondre
La grande hystérie collective woke c'était en 2020.... il faudrait leur dire.Signaler Répondre
Qu'est-ce qu'ils reprochent à Imane Khélif, à part son existence ?Signaler Répondre
Stop aux insultes, cette algérienne on s'en fou.Signaler Répondre
J'ai aimé l'action l'année dernière d'une escrimeuse aux USA.Signaler Répondre
En compétition elle tombe sur un adversaire transgenre (homme passé femme). Avant le début face à son adversaire, cette escrimeuse pose alors le genoux à terre et abandonne, en précisant que même avec toute sa force elle n'aura pas les moyens de faire une compétition équilibrée face à cet adversaire.
On peut être totalement déconnecté, refusé la science mais la vérité est là imparable. La structure des muscles (et donc la force) entre un homme et une femme n'est pas la même (il y a même eu des études analysant la composition de la fibre musculaire pour expliquer la dominance de certains profils dans le marathon ou encore aux 100m).
On sait aussi qu'il y a une filière spéciale détournée qui fait que des hommes sans talents se disent femmes pour concourir dans les compétitions féminines.
Le pire dans cette histoire est de constater que nos féministes occidentales valident ce détournement et laissent donc des femmes se faire frapper et démolir lors des compétitions.
Puis dans l'absurde on peut aussi parler des étudiants hommes d'une école d'ingé qui ont pris un congés menstruation , ou encore certains militaires en Espagne qui se sont dits femmes pour éviter des corvées.
La logique voudrait de réfléchir à de nouvelles épreuves Hommes / Femmes / Autres ... mais on est dans la dictature de "l'inclusivité" qui fait faire n'importe quoi.
Je suis moi même homo et donc j'ai des amis homos et lesbiennes qui ont le même avis que moi sur ce sujet. Il ne faut pas prendre en compte les déclarations de ses pseudos assos LGBT car ceux qui sont dedans n'ont strictement aucune représentativité.
La problématique de l'identité à l'adolescence est complexe, car dans cette période il peut y avoir énormément de problématiques psychiques qui doivent être prises en compte. Valider sans un gros travail de suivi psy un changement de sexe chez un adolescent est une absurdité totale.
Apparemment à Meyzieu il y a du biberonnage d'ados aux théories lfistes et gauchistes accentué par l'abrutissement des réseaux...Signaler Répondre
Ça va encore générer de beaux étudiants en fac toujours à manifester au lieu de bosser...
Le pire c'est que la direction du lycée n'a rien dit.
Pas moyen de trouver le nom d'une (vraie) femme sportive française ? Pourtant il y en a plein.
Je propose une salle au nom du grand visionnaire celui avec un œil de verre un grand homme lui.Signaler Répondre
Pourquoi pas le grand visionnaire celui avec un œil de verreSignaler Répondre
Elle souhaite également pouvoir participer « sans test » aux prochains Championnats du monde à Liverpool…. Je suis certaine que Teboune baptisera de son nom une salle de sport dans un lycée d’Alger, il est tellement tolérant et inclusif.Signaler Répondre
pure provocation, a stopper d urgence.Signaler Répondre
La bonne idée: donner le nom à un établissement publique d'une personne qui a fraudé sa victoire.Signaler Répondre
Salle réservée aux hommes.Signaler Répondre
Salle Jeanne D'arc ou Charles MartelSignaler Répondre
laissons ce délire s'installer conseil aux lycées garcons sentez vous femme en sport vous aurez de meilleures notes.Signaler Répondre