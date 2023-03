OL Academy : la scolarité inquiète, des changements prévus pour la rentrée prochaine

Des problèmes de comportements et un prestataire qui pose question. Plusieurs parents de jeunes joueurs aux contrats aspirants seraient déjà montés au créneau selon une enquête du Progrès. En cause, de mauvais résultats scolaires, en particulier dans les classes de lycées et de filières pro, internes au club. Depuis 2020, l’OL avait fait le choix d’internaliser une partie de ses classes, dans le but d’optimiser le projet sport-étude des joueurs du centre de formation et réduire la fatigue due aux temps de trajets. (Lire la suite sur Lyon Foot)