Vénissieux : cantine quasi gratuite, périscolaire offert, policiers recrutés… les premières mesures du maire LFI Idir Boumertit

Le nouveau maire LFI de Vénissieux, Idir Boumertit, entend afficher rapidement la couleur de son mandat.

Dans un communiqué, la municipalité présente une première série de mesures immédiates touchant à la restauration scolaire, à l’action sociale, à la sécurité et à la propreté, avec une ligne revendiquée : améliorer "concrètement le quotidien" des habitants.

"Ces premières mesures illustrent une méthode claire : agir vite, agir utile", affirme le maire insoumis, toujours député dans l'attente que les recours soient purgés.

Première annonce forte : une refonte importante des tarifs scolaires dès la rentrée 2026-2027. La municipalité prévoit de rendre la cantine quasiment gratuite pour les familles les plus modestes, qui ne paieront plus qu’une participation symbolique comprise entre 10 et 30 centimes au titre des frais de gestion. Pour les autres foyers, une baisse de 30% des tarifs est annoncée.

Selon la Ville, cette réforme pourrait représenter jusqu’à 420 euros d’économies annuelles pour certaines familles.

Le périscolaire du matin et du soir deviendra lui aussi quasiment gratuit, avec une participation réduite à quelques centimes.

En complément, la mairie annonce la mise en place d’un goûter gratuit quotidien ainsi que la distribution d’un kit complet de fournitures scolaires pour tous les élèves à la rentrée.

Le CCAS doit également revoir en profondeur son règlement d’aides sociales facultatives.

La municipalité vénissiane prévoit notamment la suppression du délai de carence pour les aides alimentaires, désormais mobilisables jusqu’à 12 semaines par an, une hausse de l’aide alimentaire pour les couples, portée à 120 euros par semaine, un doublement de l’aide maximale aux impayés de loyer, qui passera à 600 euros par an, un élargissement des aides à la pratique sportive pour les familles nombreuses et une ouverture plus large de l’aide à la mutuelle santé.

Deux travailleurs sociaux supplémentaires doivent également être recrutés pour renforcer l’accompagnement des habitants, notamment des familles monoparentales.

Cinq policiers municipaux recrutés

Sur le volet sécurité, la nouvelle majorité annonce le lancement du recrutement de cinq policiers municipaux supplémentaires. Un plan baptisé "Vénissieux Ville propre" doit également être déployé pour renforcer la propreté urbaine, avec des opérations de nettoyage par secteur et la création annoncée de futures brigades citoyennes.

Reste désormais à voir comment ces annonces seront financées et déployées dans la durée, alors qu’elles représentent un engagement budgétaire conséquent pour la commune dirigée par les communistes depuis la Libération.