Lyon : près de 60 classes menacées, la Ville interpelle l’Éducation nationale

La tension monte autour de la carte scolaire à Lyon. La Ville alerte sur un projet de l’Éducation nationale qui pourrait conduire à la fermeture de près de 60 classes à la rentrée 2026-2027, suscitant une vive inquiétude chez les parents et les élus.

Jeudi 2 avril, le maire Grégory Doucet et son adjointe à l’Éducation Stéphanie Léger ont rencontré des familles du 3e arrondissement pour échanger sur ces annonces.

Au cœur des préoccupations : l’impact de ces fermetures sur les conditions d’apprentissage.

La Ville souligne que le nombre d’élèves en situation de handicap est en constante augmentation, nécessitant davantage d’accompagnement et de moyens humains.

Dans ce contexte, réduire le nombre de classes apparaît comme un signal contradictoire pour les élus lyonnais.

Grégory Doucet appelle l’Éducation nationale à revoir sa copie. "La baisse démographique ne saurait être le seul critère pour supprimer des postes dans l’enseignement, affirme le maire. Il faut y voir une opportunité […] d’améliorer la qualité de travail des enseignants en réduisant le nombre d’élèves par classe."

L’exécutif municipal insiste sur la nécessité de privilégier la qualité de l’enseignement plutôt qu’une logique strictement comptable.

La Ville rappelle par ailleurs les moyens engagés ces dernières années. Depuis 2020, plus de 354 millions d’euros ont été investis dans les écoles lyonnaises, dont 69 millions pour la seule année 2025.

Ces financements ont permis la rénovation de nombreux établissements, le développement des "cours nature" (41 écoles concernées), l’aménagement de rues des enfants (64 réalisées, dont 23 piétonnisées) ou encore le renforcement des produits bio et locaux dans la restauration scolaire.

Pour la municipalité, ces investissements traduisent une ambition claire : faire de l’école un lieu adapté à tous les élèves et à leurs encadrants.

Elle appelle désormais l’État à aligner ses décisions avec ces objectifs.