Vénissieux : Idir Boumertit (LFI), un "maire communautariste" selon André Gerin

La victoire d’Idir Boumertit à Vénissieux continue de provoquer des réactions. Dans un communiqué au ton particulièrement virulent, l’ancien député-maire communiste André Gerin exprime sa "tristesse" et sa "colère", dénonçant un basculement politique majeur dans la commune historiquement rouge depuis la Libération.
André Gerin ne mâche pas ses mots. Il qualifie l’élection du nouveau "maire communautariste" de "véritable séisme politique" et affirme que la ville "risque de devenir le laboratoire d’une politique mélenchoniste".
"Je suis triste et en colère face à ce résultat", écrit-il, estimant que cette victoire marque, selon lui, un recul des valeurs républicaines, notamment en matière de laïcité.
L’ancien élu PCF cible directement la France insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon, accusés de porter une ligne politique qu’il juge dangereuse.
Il reproche notamment au nouveau maire son positionnement et ses liens avec le mouvement, évoquant "un jeu politicien" et dénonçant une influence qu’il associe à "un islamisme politique qui divise les citoyens".
Un désaccord ancien au sein du PCF
André Gerin affirme avoir alerté dès février la section locale du Parti communiste ainsi que la désormais ex-maire Michèle Picard, sans obtenir de réponse.
Écarté de la campagne municipale depuis l’été 2025, il confirme aujourd’hui ses critiques et appelle son parti à "sortir du piège" des alliances avec La France insoumise.
André Gerin évoque une situation qu’il juge préoccupante dans certains quartiers et appelle à "unir les habitants avec la République, la laïcité et la fraternité".
Faut juste attendre encore un peu, ça va pas tarder.Signaler Répondre
Communautarisme ? 😂 comment appelle-t-on un régime politique qui arrive à supprimer tellement de liberté pour en échange sécurité fictive ? Quand ont arrive à ´ Confiné’ ´ tout un peuple comme pour le Covid et l’obliger à se vacciner ont peut lui faire faire n’importe Quoi et lui dire des mensonges digne d’un adulte à un enfant.´Signaler Répondre
Oui on sait, comme à Vaulx...Signaler Répondre
Tous ces maires de gauche, comme Mélanchon qui rêvent de mettre cette nouvelle France au pouvoir, ils vont faire comme en Algérie, un beau jour, ces beaux blancs Francais vont recevoir un bon coup de pied ou je pense et mettront les Francais dehors, la France leur appartiendra. Comme en Algerie, oust les Francais. Dans 10 ans la France aura changer de camp. Ces gauchistes sont tellement bêtes qu'ils n'ont rien vu venir mais pire, ils ne sont même pas "encore" capable de voir venir.Signaler Répondre
j'adore les pauvres de droite qui ne comprennent pas les pauvres qui votent à gauche.Signaler Répondre
ai-je autant de point commun avec bernard arnault pour voter comme lui.
sa fortune a fait x3 depuis 2017 comme mon salaire... euh non!
Sacré André ça la pas dérangé d’avoir créer la RIV pour se faire élire maire alors qu’il était tourneur fraiseur à berliet.Signaler Répondre
Il était à leur diapason et maintenant que les cocos ont perdu la mairie, cet immonde personnage crache sur sa propre creation.
L’ironie du sort.
La gauche "traditionnelle" PS-PC est au moins en partie responsable de la percée de LFI, qui applique le principe du pied dans la porte, en s'alliant régulièrement avec, au nom du "front républicain", sans voir que cela ouvre une brèche béante dans un autre front.Signaler Répondre
Aujourd'hui : Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Saint-Fons.
Demain, si la gauche continue dans sa fuite en avant, il y en aura beaucoup d'autre.
bizarrement il était moins critique d'une certaine communauté lorsqu'il était Maire de cette ville. Bravo à Mr Boumertit pour sa victoire, un Maire qui a toujours habité et vécu à Vénissieux et dont les nombreuses années de son engagement ne sont pas à prouver.Signaler Répondre
Je ne vois aucun problème avec le communautarisme.Signaler Répondre