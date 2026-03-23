Vénissieux : Idir Boumertit (LFI), un "maire communautariste" selon André Gerin

La victoire d’Idir Boumertit à Vénissieux continue de provoquer des réactions. Dans un communiqué au ton particulièrement virulent, l’ancien député-maire communiste André Gerin exprime sa "tristesse" et sa "colère", dénonçant un basculement politique majeur dans la commune historiquement rouge depuis la Libération.

André Gerin ne mâche pas ses mots. Il qualifie l’élection du nouveau "maire communautariste" de "véritable séisme politique" et affirme que la ville "risque de devenir le laboratoire d’une politique mélenchoniste".

"Je suis triste et en colère face à ce résultat", écrit-il, estimant que cette victoire marque, selon lui, un recul des valeurs républicaines, notamment en matière de laïcité.

L’ancien élu PCF cible directement la France insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon, accusés de porter une ligne politique qu’il juge dangereuse.

Il reproche notamment au nouveau maire son positionnement et ses liens avec le mouvement, évoquant "un jeu politicien" et dénonçant une influence qu’il associe à "un islamisme politique qui divise les citoyens".

Un désaccord ancien au sein du PCF

André Gerin affirme avoir alerté dès février la section locale du Parti communiste ainsi que la désormais ex-maire Michèle Picard, sans obtenir de réponse.

Écarté de la campagne municipale depuis l’été 2025, il confirme aujourd’hui ses critiques et appelle son parti à "sortir du piège" des alliances avec La France insoumise.

André Gerin évoque une situation qu’il juge préoccupante dans certains quartiers et appelle à "unir les habitants avec la République, la laïcité et la fraternité".