Lyon : la brasserie L’Institution disparait et devient Maison Gloria

Implantée rue de la République depuis 14 ans, L’Institution va disparaître au profit de Maison Gloria, un concept déjà déployé par le groupe Degenne à Clermont-Ferrand et à Tours.

L’objectif est clair : rompre avec le modèle historique de la brasserie pour relancer l’activité économique du site, jugée en perte de vitesse malgré des derniers mois positifs. Selon Lyon People, le groupe familial mise sur une transformation profonde de l’offre, de l’image et des usages pour capter une clientèle renouvelée, aussi bien en journée qu’en soirée.

Maison Gloria proposera une cuisine du monde, largement orientée vers le partage, avec une carte structurée autour de produits premium (bœuf Wagyu, truffe, pêche du jour) et de plats conçus pour une consommation conviviale. Le modèle économique repose également sur le développement du service du soir, jusqu’ici moins exploité par l’établissement.

Le bar devient un élément central du dispositif, avec une offre de cocktails élargie, incluant des créations sans alcool, des cocktails chauds et une carte de thés renforcée. L’arrivée d’un chef barman doit permettre d’augmenter le panier moyen tout en générant du flux en continu.

5 millions d’euros

Pour porter ce changement d’ADN, le groupe Degenne a engagé plus de 5 millions d’euros d’investissement, un montant significatif à l’échelle du groupe. La refonte architecturale, confiée à l’agence Where Is Brian, marque une rupture nette avec l’ancienne identité : façades repeintes, décor végétalisé, grand bar central et ambiance inspirée de l’Amérique latine.

Le pari est assumé : transformer une institution lyonnaise en un lieu à forte valeur d’image, pensé pour les réseaux sociaux et pour une clientèle urbaine en quête d’expérience autant que de restauration. Maison Gloria Lyon doit ouvrir ses portes fin février, avec l’ambition de rester sur un positionnement tarifaire accessible, malgré la montée en gamme du concept. Pour le groupe Degenne, la réussite de cette implantation lyonnaise est stratégique, tant le site de la rue de la République constitue une vitrine commerciale majeure.