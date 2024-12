Cyclone Chido : la Région Auvergne-Rhône-Alpes débloque 50 000 euros pour Mayotte

La collectivité annonce ce mardi une enveloppe de 50 000 euros "pour accompagner les pompiers de la région qui se rendront sur place dans les prochaines heures".

"Cette aide d’urgence va financer l’intervention de deux ONG de sapeurs-pompiers : les pompiers humanitaires français de Saint-Etienne et le groupe d’interventions et de secours de Haute-Savoie et leur permettre de se rendre à Mayotte dans les prochaines heures pour aider les sinistrés. Elle financera également le matériel nécessaire à leur intervention", précise la Région.

Dans un communiqué, Fabrice Pannekoucke, le président d’Auvergne-Rhône-Alpes dit "adresser tout son soutien aux habitants de Mayotte" : "Si le bilan humain n’est pas encore exactement connu, nous mesurons déjà les dégâts considérables que le cyclone Chido a causés sur l’île. Notre Région sait faire preuve de solidarité quand cela est nécessaire, et le passage du cyclone doit inviter toutes les collectivités qui le peuvent à contribuer à l’effort de sauvetage et de reconstruction de Mayotte".