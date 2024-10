Ligne TER Lyon-Saint-Etienne à l'arrêt : les socialistes demandent à la Région un "service de transport alternatif efficace"

Et les travaux nécessaires pour sa remise en route vont encore prendre des semaines.

Face à cette situation qui va devenir très problématique à la fin des vacances scolaires, le groupe PS de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'insurge et exhorte le président Fabrice Pannekoucke à "prendre ses responsabilités".

"La réponse de la Région n'est pas à la hauteur des enjeux", selon le vice-président du groupe Johann Cesa.

"Les bus de substitution permettant de rejoindre Givors sont peu nombreux et, dans le meilleur des cas, il faut plus du double du temps de trajet habituel pour relier Lyon et Saint-Etienne... Alors que les travaux de remise en état de la ligne pourraient durer plusieurs semaines, il est urgent d’agir et de leur proposer des alternatives, avec en priorité la mise en place de 2 départs de Lyon et de Saint-Etienne à la mi-journée" poursuit le conseiller régional socialiste qui réclame un "service de transport alternatif efficace".

"Rejeter systématiquement les propositions que nous portons au groupe socialiste, visant à ce que la Région commande urgemment de nouvelles rames, compte tenu des délais de livraison importants (de 5 à 7 ans), n’est pas préparer l’avenir… Je le regrette. L’amélioration des mobilités, notamment entre Saint-Etienne et Lyon, ne doit pas être reléguée au second plan", conclut-il.