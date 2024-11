TER Lyon-Saint-Etienne : reprise du trafic après les inondations

Suite aux violentes intempéries d'octobre, la ligne ferroviaire Lyon-Saint-Étienne avait été coupée.

Mais les travaux sur la section Givors-Saint-Étienne, durement touchée par des glissements de terrain et coulées de boue après le passage des tempêtes Kirk et Leslie, ont été réalisés plus rapidement que prévu grâce à une mobilisation sans relâche des équipes de SNCF Réseau, accompagnées de plusieurs entreprises locales pour des travaux d’assainissement et de terrassement.

Ce qui a permis la reprise du trafic à l'aube ce lundi.

La SNCF précise dans son communiqué que les circulations “se feront à vitesse normale sur la voie 2”, tandis que sur la voie 1, dans le sens Saint-Étienne-Givors, “la vitesse des trains sera ralentie” avec un retour complet à la normale prévue autour du 19 novembre.

Le transport ferroviaire sera légèrement ajusté avec 49 allers-retours quotidiens (sur les 53 habituels) entre Lyon et Saint-Étienne, et des retards de 10 à 15 minutes pourraient persister.