Intempéries au sud de Lyon : des cars déployés entre Givors et Saint-Etienne à la place des TER

Mais pour le segment entre Givors et Saint-Etienne, ligne TER la plus empruntée de France, l'horizon est toujours bouché à cause des dégâts provoqués par les intempéries et inondations de jeudi dernier.

En accord avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, SNCF Voyageurs a décidé de lancer dès mardi des autocars TER directs aux heures de pointe du matin et du soir entre Givors et Saint-Etienne, pour permettre aux pendulaires de débuter ou terminer un trajet qui inclura donc un changement de mode avec le train.

Un comité de coordination sous l'égide de l'Etat a été mis en place avec la Région, les Métropoles de Lyon et Saint-Etienne, la mairie de Givors, la SNCF et le Sytral. Il "suivra la situation au quotidien en vue d'adapter au mieux les dispositifs proposés aux usagers".

La préfecture incite tout de même les usagers qui le peuvent de limiter leurs déplacements en TER entre le Rhône et la Loire.

Du côté de la réouverture de la ligne ferroviaire, le diagnostic des travaux à réaliser a eu lieu tout le week-end et se poursuit avec des experts. Les délais de réparation ne sont donc pas encore connus, d'où l'absence de date voire de fourchette.