La Région Auvergne-Rhône-Alpes lance sa mutuelle régionale

Ce jeudi 17 octobre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a officiellement lancé sa mutuelle régionale. Une initiative visant à rendre la santé plus abordable pour ses habitants. Ce dispositif, sans condition de revenu ni limite d'âge, propose des offres adaptées à divers publics, notamment les étudiants et les seniors, tout en mettant l'accent sur la simplicité et l'accessibilité.

Avec cette nouvelle mutuelle, la Région assure offrir à ses habitants une alternative plus avantageuse, avec une baisse de 15 à 25% par rapport aux mutuelles classiques, tout en garantissant une couverture complète et adaptée aux besoins de chacun.

Laurent Wauquiez, ancien président de la Région et conseiller spécial de Fabrice Pannekoucke, a rappelé que cette mutuelle avait été pensée depuis plus d'un an et demi pour “répondre à deux enjeux : le pouvoir d’achat et la bonne protection en matière de santé”. Il a également souligné que “300 000 personnes ne sont pas couvertes dans notre région”, en précisant que ce manque concerne particulièrement les étudiants et les retraités.

L’offre se distingue par plusieurs avantages : pas de frais d'adhésion, pas de limite d'âge, pas de questionnaire médical, et des tarifs plafonnés après 85 ans. Fabrice Pannekoucke, président de la Région, a insisté sur l’importance de ce projet pour “corriger cette situation” et a affirmé que “nous ne laissons rien au hasard et personne au bord du chemin”.

L’offre s’adapte aux différents besoins, avec des tarifs attractifs pour les étudiants à partir de 20 euros par mois, ainsi qu'une offre de cotisation à 85 euros pour les seniors. Fabrice Pannekoucke, ajoute que ce dispositif vise à “densifier l’offre” et à faciliter l’accès aux soins pour tous les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes.

La souscription se fait de manière simple, par téléphone, en ligne ou directement dans les agences partenaires. Parmi les mutuelles partenaires, on retrouve des acteurs tels qu'Entre Nous, Miltis, Precocia, Radiance et Smerra.

Malgré les avantages annoncés, la Région ne peut pas garantir l'absence d'augmentation des tarifs à l'avenir, les mutuelles restent les principales décisionnaires sur le plan financier. Cependant, Laurent Wauquiez a assuré que l'objectif reste de “maintenir une offre plus attractive qu'ailleurs”.