Jean-Noël Barrot : "Les écologistes doivent soutenir la French Tech et les entreprises innovantes"

En visite à Lyon ce mardi, le ministre Jean-Noël Barrot s'intéresse à la French Tech qui fête ses 10 ans cette année. "Elle se porte bien et est capable de lever plus de fonds qu'en 2021. Des centaines de milliers de créations d'emplois en France", se félicite le membre du gouvernement.

On se souvient que les écologistes de la Métropole de Lyon avaient en 2021 souhaité retirer leur subvention à la Lyon French Tech. "Ils doivent soutenir la French Tech et les entreprises innovantes. Car parmi elles, certaines nous permettront de relever les grands défis de l'époque. Nous n'aurions pas relevé le défi de la vaccination sans l'apport de Doctolib. Et nous ne releverons pas le grand défi climatique sans la mobilité décarbonée ou l'agriculture bas carbone", rétorque Jean-Noël Barrot.

"Il faut que la Ville et la Métropole de Lyon restent fidèles à leur nature profonde de territoire d'innovation et d'entreprenariat", poursuit le fils de Jacques Barrot.

Outre l'accès aux sites pornographiques par les mineurs, le gouvernement lutte contre les arnaques téléphoniques. "Qui n'a pas reçu un SMS de l'assurance maladie, pour la vignette Crit'Air ou le compte CPF et qui va vous rediriger vers un site qui va collecter vos données personnelles ou bancaires ? C'est un scandale et un fléau, il faut y mettre fin", indique Jean-Noël Barrot, qui prévient qu'il "ne s'agit pas d'interdire aux internautes d'aller sur tel ou tel site, mais de les avertir".

