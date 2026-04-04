Région Auvergne-Rhône-Alpes : Natacha Muracciole nouvelle co-présidente du groupe écologiste

Nouveau tandem à la tête du groupe écologiste régional. Les élus Les Écologistes ont officialisé, vendredi 3 avril, l’élection de Natacha Muracciole comme co-présidente, aux côtés de Maxime Meyer, reconduit dans ses fonctions.

Elle succède à Cécile Michel, qui quitte ce rôle après plus de deux ans pour se consacrer à ses nouvelles responsabilités de première adjointe au maire à Condrieu après les élections municipales.

Avec cette nouvelle organisation, le groupe écologiste met en avant un équilibre territorial entre Auvergne et Rhône-Alpes. "C’est un véritable honneur de devenir co-présidente. […] Notre binôme incarne une vraie complémentarité et représente la diversité de l’Auvergne-Rhône-Alpes", souligne Natacha Muracciole, originaire du Cantal.

"De nombreuses solutions aux défis climatiques et sociaux se trouvent dans nos campagnes", explique-t-elle.

Maxime Meyer a également ciblé la majorité conduite par Laurent Wauquiez, dénonçant ses orientations. "Les écologistes doivent porter […] la vision d’une Région désirable et protectrice", affirme-t-il, appelant à une alternative politique avec l’ensemble de la gauche.

Avec cette nouvelle co-présidence, le groupe écologiste entend peser davantage dans les débats régionaux et installer un positionnement politique plus offensif face à l’exécutif en place, avant les élections régionales de 2028.