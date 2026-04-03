Faits Divers

Un cycliste trouve la mort à La Mulatière : un malaise plutôt qu'un accident de la circulation

Un cycliste trouve la mort à La Mulatière : un malaise plutôt qu'un accident de la circulation

Un cycliste a perdu la vie ce jeudi 2 avril à La Mulatière. Il n'a pas pu être sauvé par les secours.

Mise à jour le 4 avril à 7h30 : Contrairement aux premières informations erronées, le cycliste n'aurait pas été victime d'un accident de la circulation mais plutôt d'un malaise alors qu'il montait l'avenue à pied en poussant son vélo.

Article initial : Les faits se sont produits jeudi soir à un carrefour dangereux entre Lyon, La Mulatière et Oullins-Pierre-Bénite. Axe très fréquenté, l'avenue Charles-de-Gaulle, au croisement avec la rue Stéphane Dechant, est aussi dangereuse.

En témoigne cet accident mortel survenu jeudi vers 21h. Dans des circonstances qui restent encore à éclaircir, un cycliste a été percuté par un automobiliste au niveau du croisement mulatin.

Le quadragénaire est mort sur place, malgré l'intervention rapide des secours.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame.

20 commentaires
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y s entrainent le 04/04/2026 à 14:04
J6 a écrit le 04/04/2026 à 09h38

On les entend moins les bagnophobes aujourd'hui...

pour les foulees de villeurbanne demain dimanche

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J6 le 04/04/2026 à 09:38

On les entend moins les bagnophobes aujourd'hui...

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phinic le 04/04/2026 à 09:08
Knox a écrit le 04/04/2026 à 03h32

Voiture et 2 roues ne vont pas ensemble, tout ça s'est une idée de bobos et des escrolos. Combien de drames encore pour qu'ils comprennent.

Vous avez raison, le mieux est d'interdire cette aberration qu'est la voiture dans les villes ...

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strogoff le 04/04/2026 à 08:48
Knox a écrit le 04/04/2026 à 03h32

Voiture et 2 roues ne vont pas ensemble, tout ça s'est une idée de bobos et des escrolos. Combien de drames encore pour qu'ils comprennent.

le cycliste était à pied et aucun autre véhicule n'est concerné.

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Knox le 04/04/2026 à 03:32

Voiture et 2 roues ne vont pas ensemble, tout ça s'est une idée de bobos et des escrolos. Combien de drames encore pour qu'ils comprennent.

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bassta le 03/04/2026 à 20:52
Mulatine a écrit le 03/04/2026 à 20h17

J’ai été témoin de la scène, de ce que j’ai pu observer, la personne a semblé faire un malaise cardiaque. J’ai immédiatement appelé les secours.
Par respect pour la personne concernée et ses proches, il me semble important d’éviter les conclusions hâtives sur les cyclistes ou les polémiques autour d’une éventuelle collision avec une voiture, qui ne correspond pas à ce qui s’est passé.
La photo publiée dans l’article ne correspond pas au lieu où cela s’est produit.

Alors on aimerait avoir des nouvelles du pauvre automobiliste mis en cause par l'article.

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Mulatine le 03/04/2026 à 20:17

J’ai été témoin de la scène, de ce que j’ai pu observer, la personne a semblé faire un malaise cardiaque. J’ai immédiatement appelé les secours.
Par respect pour la personne concernée et ses proches, il me semble important d’éviter les conclusions hâtives sur les cyclistes ou les polémiques autour d’une éventuelle collision avec une voiture, qui ne correspond pas à ce qui s’est passé.
La photo publiée dans l’article ne correspond pas au lieu où cela s’est produit.

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roulette russe le 03/04/2026 à 19:47
Ex Précisions a écrit le 03/04/2026 à 17h22

D'après la photo vue la file de voitures à touche-touche on a 2 cyclistes sont passés au feu rouge...
Quand ils ont l'autorisation de passer (en cédant le passage) si c'est rouge, c'est uniquement pour tourner pas pour aller tout droit.
Malheureusement un décès à cet endroit.

Sur la phot, le cycliste le plus avancé, à gauche, a le pied droit à terre : il est donc arrêté.
Le cycliste derrière lui est est deçà du feu rouge, il ne l'a donc pas brulé.

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roulette russe le 03/04/2026 à 19:42
velobobo a écrit le 03/04/2026 à 19h08

Le vélo en ville c’est envoyer les gens au casse-pipe !

La plus grande partie des accidents mortels de cyclistes survient hors des villes.

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velobobo le 03/04/2026 à 19:08

Le vélo en ville c’est envoyer les gens au casse-pipe !

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Anti verts le 03/04/2026 à 18:32
Code special pour vélos? a écrit le 03/04/2026 à 18h26

Les vélos devraient se coformer au code de la route comme les autres véhicules et ne pas avoir un code spécial pour eux! C'est là d'où vient le problème!

Oui tout a fait. Le feu est rouge on s'arrête point a la ligne ! Pas de laisser passer pour les cyclistes, c'est ce qui les rend indisciplinés.
Au fait vous avez des nouvelles de Bagnon ?

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La Cigale le 03/04/2026 à 18:30

En tout cas il commence "bien" son week-end Pascal...

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Code special pour vélos? le 03/04/2026 à 18:26

Les vélos devraient se coformer au code de la route comme les autres véhicules et ne pas avoir un code spécial pour eux! C'est là d'où vient le problème!

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Malaise le 03/04/2026 à 18:20

D'après le maire de La Mulatière, rien à voir avec un accident : la personne marchait en poussant son vélo et a fait un malaise... Courage à sa famille !

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Ex Précisions le 03/04/2026 à 18:13
oui une en plus a écrit le 03/04/2026 à 17h25

des 110 victimes quotidiennes à cause de la pollution de l'air.

Et combien par la misère sociale ?
Je sais ce n'est pas compatibilisé...

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Feux le 03/04/2026 à 18:00
Ex Précisions a écrit le 03/04/2026 à 17h22

D'après la photo vue la file de voitures à touche-touche on a 2 cyclistes sont passés au feu rouge...
Quand ils ont l'autorisation de passer (en cédant le passage) si c'est rouge, c'est uniquement pour tourner pas pour aller tout droit.
Malheureusement un décès à cet endroit.

Bah non, ça dépend des carrefours : il y en a beaucoup où les cyclistes peuvent passer dans toutes les directions, après avoir laisser la priorité aux autres usagers bien sûr. En plus, sur la photo, on voit que le feu piéton est rouge, rien ne prouve que le cycliste l'ait "grillé".

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GLOUGLOU 1er le 03/04/2026 à 17:47
oui une en plus a écrit le 03/04/2026 à 17h25

des 110 victimes quotidiennes à cause de la pollution de l'air.

C'est pas beau de mentir !

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oui une en plus le 03/04/2026 à 17:25
Une victime de plus a écrit le 03/04/2026 à 17h09

La gestion des velos en ville ne s'improvise pas.
On essaye , on tâtonne , l accident se produit ou pas , on corrige ...ou pas .
Un Nom de plus, encore un , d' un pauvre citoyen disparu au champ d 'honneur des laboratoires d essai urbain comme ils disent...
Repose en paix l ami.

des 110 victimes quotidiennes à cause de la pollution de l'air.

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Ex Précisions le 03/04/2026 à 17:22

D'après la photo vue la file de voitures à touche-touche on a 2 cyclistes sont passés au feu rouge...
Quand ils ont l'autorisation de passer (en cédant le passage) si c'est rouge, c'est uniquement pour tourner pas pour aller tout droit.
Malheureusement un décès à cet endroit.

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Une victime de plus le 03/04/2026 à 17:09

La gestion des velos en ville ne s'improvise pas.
On essaye , on tâtonne , l accident se produit ou pas , on corrige ...ou pas .
Un Nom de plus, encore un , d' un pauvre citoyen disparu au champ d 'honneur des laboratoires d essai urbain comme ils disent...
Repose en paix l ami.

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