Un cycliste trouve la mort à La Mulatière : un malaise plutôt qu'un accident de la circulation

Mise à jour le 4 avril à 7h30 : Contrairement aux premières informations erronées, le cycliste n'aurait pas été victime d'un accident de la circulation mais plutôt d'un malaise alors qu'il montait l'avenue à pied en poussant son vélo.
Article initial : Les faits se sont produits jeudi soir à un carrefour dangereux entre Lyon, La Mulatière et Oullins-Pierre-Bénite. Axe très fréquenté, l'avenue Charles-de-Gaulle, au croisement avec la rue Stéphane Dechant, est aussi dangereuse.
En témoigne cet accident mortel survenu jeudi vers 21h. Dans des circonstances qui restent encore à éclaircir, un cycliste a été percuté par un automobiliste au niveau du croisement mulatin.
Le quadragénaire est mort sur place, malgré l'intervention rapide des secours.
Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame.
pour les foulees de villeurbanne demain dimancheSignaler Répondre
On les entend moins les bagnophobes aujourd'hui...Signaler Répondre
Vous avez raison, le mieux est d'interdire cette aberration qu'est la voiture dans les villes ...Signaler Répondre
le cycliste était à pied et aucun autre véhicule n'est concerné.Signaler Répondre
Voiture et 2 roues ne vont pas ensemble, tout ça s'est une idée de bobos et des escrolos. Combien de drames encore pour qu'ils comprennent.Signaler Répondre
Alors on aimerait avoir des nouvelles du pauvre automobiliste mis en cause par l'article.Signaler Répondre
J’ai été témoin de la scène, de ce que j’ai pu observer, la personne a semblé faire un malaise cardiaque. J’ai immédiatement appelé les secours.Signaler Répondre
Par respect pour la personne concernée et ses proches, il me semble important d’éviter les conclusions hâtives sur les cyclistes ou les polémiques autour d’une éventuelle collision avec une voiture, qui ne correspond pas à ce qui s’est passé.
La photo publiée dans l’article ne correspond pas au lieu où cela s’est produit.
Sur la phot, le cycliste le plus avancé, à gauche, a le pied droit à terre : il est donc arrêté.Signaler Répondre
Le cycliste derrière lui est est deçà du feu rouge, il ne l'a donc pas brulé.
La plus grande partie des accidents mortels de cyclistes survient hors des villes.Signaler Répondre
Le vélo en ville c’est envoyer les gens au casse-pipe !Signaler Répondre
Oui tout a fait. Le feu est rouge on s'arrête point a la ligne ! Pas de laisser passer pour les cyclistes, c'est ce qui les rend indisciplinés.Signaler Répondre
Au fait vous avez des nouvelles de Bagnon ?
En tout cas il commence "bien" son week-end Pascal...Signaler Répondre
Les vélos devraient se coformer au code de la route comme les autres véhicules et ne pas avoir un code spécial pour eux! C'est là d'où vient le problème!Signaler Répondre
D'après le maire de La Mulatière, rien à voir avec un accident : la personne marchait en poussant son vélo et a fait un malaise... Courage à sa famille !Signaler Répondre
Et combien par la misère sociale ?Signaler Répondre
Je sais ce n'est pas compatibilisé...
Bah non, ça dépend des carrefours : il y en a beaucoup où les cyclistes peuvent passer dans toutes les directions, après avoir laisser la priorité aux autres usagers bien sûr. En plus, sur la photo, on voit que le feu piéton est rouge, rien ne prouve que le cycliste l'ait "grillé".Signaler Répondre
C'est pas beau de mentir !Signaler Répondre
des 110 victimes quotidiennes à cause de la pollution de l'air.Signaler Répondre
D'après la photo vue la file de voitures à touche-touche on a 2 cyclistes sont passés au feu rouge...Signaler Répondre
Quand ils ont l'autorisation de passer (en cédant le passage) si c'est rouge, c'est uniquement pour tourner pas pour aller tout droit.
Malheureusement un décès à cet endroit.
La gestion des velos en ville ne s'improvise pas.Signaler Répondre
On essaye , on tâtonne , l accident se produit ou pas , on corrige ...ou pas .
Un Nom de plus, encore un , d' un pauvre citoyen disparu au champ d 'honneur des laboratoires d essai urbain comme ils disent...
Repose en paix l ami.