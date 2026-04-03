Un cycliste trouve la mort à La Mulatière : un malaise plutôt qu'un accident de la circulation

Mise à jour le 4 avril à 7h30 : Contrairement aux premières informations erronées, le cycliste n'aurait pas été victime d'un accident de la circulation mais plutôt d'un malaise alors qu'il montait l'avenue à pied en poussant son vélo.

Article initial : Les faits se sont produits jeudi soir à un carrefour dangereux entre Lyon, La Mulatière et Oullins-Pierre-Bénite. Axe très fréquenté, l'avenue Charles-de-Gaulle, au croisement avec la rue Stéphane Dechant, est aussi dangereuse.

En témoigne cet accident mortel survenu jeudi vers 21h. Dans des circonstances qui restent encore à éclaircir, un cycliste a été percuté par un automobiliste au niveau du croisement mulatin.

Le quadragénaire est mort sur place, malgré l'intervention rapide des secours.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame.