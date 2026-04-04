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L'Université Lyon 2 soulagée : une collectivité contrainte de lui verser 10 millions d'euros pour le projet "La Ruche"

L'Université Lyon 2 soulagée : une collectivité contrainte de lui verser 10 millions d'euros pour le projet "La Ruche"

La Chambre régionale des comptes a tranché : la Région Auvergne-Rhône-Alpes doit verser près de 10 millions d’euros à l’université Lyon 2 dans le cadre du projet "La Ruche". Une dépense jugée obligatoire, malgré les contestations de la collectivité.

C’est une décision qui remet sous tension les relations entre la Région et l’enseignement supérieur. Dans un avis rendu le 11 février et publiée ce vendredi 3 avril, la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes estime que la Région doit régler 9,9 millions d’euros à l’Université Lumière Lyon 2.

Au cœur du litige : la construction du bâtiment "La Ruche", un learning center destiné à moderniser le campus Porte des Alpes de Lyon 2. Depuis 2019, la Région s’était engagée à financer ce projet à travers plusieurs subventions, pour un montant total de plusieurs millions d’euros, réparties sur différentes délibérations et conventions.

Mais une partie des acomptes demandés par l’université n’a jamais été versée. Au total, près de 9,9 millions d’euros restent dus, correspondant à des travaux déjà réalisés et justifiés.

Saisie par la préfète de région, la Chambre régionale des comptes devait déterminer si cette somme devait impérativement être inscrite et payée. Et sa réponse est sans ambiguïté : la créance de l’université est "échue, certaine et liquide", et constitue donc une dépense obligatoire pour la Région.

Une contestation trop tardive

Les juges financiers estiment notamment que les travaux ont bien été réalisés, les dépenses ont été certifiées et les acomptes demandés respectent les conventions signées. Ils rejettent également les arguments de la collectivité, qui contestait la manière dont les paiements avaient été sollicités.

Dans son analyse, la juridiction financière souligne un point clé : la Région n’avait pas opposé de refus explicite aux demandes de paiement pendant plusieurs mois. Ce n’est qu’en janvier 2026, dans le cadre de la procédure, qu’elle a formulé ses contestations.

Pour la Chambre, ces arguments ne sont pas suffisants pour remettre en cause la créance.

Autre élément important : la question budgétaire. La CRC constate que les crédits nécessaires sont bien disponibles dans le budget 2026 de la Région, notamment sur le chapitre dédié à l’enseignement et à la formation. Conséquence : la collectivité n’est pas contrainte d’inscrire de nouvelles dépenses, mais doit simplement procéder au paiement.

Reste désormais à la Région Auvergne-Rhône-Alpes de s’exécuter et de verser les sommes dues à l’université lyonnaise, avec laquelle elle est en froid, notamment depuis l'épisode Fabrice Balanche d'il y a un an et les accusations d'islamogauchisme qui frappent des élèves et des professeurs de Lyon 2.

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9 commentaires
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Schuss69 le 04/04/2026 à 21:37

On remplace les abeilles par des nuisibles: Pas très écolo tout ça, et un beau gaspillage en perspective.

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Claude maurice le 04/04/2026 à 17:50

il faut fermer Lyon 2 , l extrême gauche tue

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Very bien le 04/04/2026 à 14:17

10m de gaspillés.

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Un peu de sérieux le 04/04/2026 à 13:03
Bl74 a écrit le 04/04/2026 à 09h42

Le Japon a fermé 80% de ses facs de sciences sociales. Ces trucs sont des ruches a gauchistes inemployables...

Deux secondes pour vérifier ce que tu affirmes concernant le Japon, c’est trop ? Cela t’évitera de proférer des âneries.

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La Meute le 04/04/2026 à 10:46

Lyon 2 a besoin d'une ruche pour son nid de frelons d'extrême gauche.

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Bl74 le 04/04/2026 à 09:42

Le Japon a fermé 80% de ses facs de sciences sociales. Ces trucs sont des ruches a gauchistes inemployables...

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velobobo le 04/04/2026 à 09:30

Dix millions pour financer une fabrique de chomeurs et d’islamogauchistes !

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J6 le 04/04/2026 à 09:17

Content de mes defisc pour ne pas avoir à financer ce genre de chose

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Ex Précisions le 04/04/2026 à 08:06

10 millions pour le fan club de mélenchon ?

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