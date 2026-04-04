L'Université Lyon 2 soulagée : une collectivité contrainte de lui verser 10 millions d'euros pour le projet "La Ruche"

C’est une décision qui remet sous tension les relations entre la Région et l’enseignement supérieur. Dans un avis rendu le 11 février et publiée ce vendredi 3 avril, la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes estime que la Région doit régler 9,9 millions d’euros à l’Université Lumière Lyon 2.

Au cœur du litige : la construction du bâtiment "La Ruche", un learning center destiné à moderniser le campus Porte des Alpes de Lyon 2. Depuis 2019, la Région s’était engagée à financer ce projet à travers plusieurs subventions, pour un montant total de plusieurs millions d’euros, réparties sur différentes délibérations et conventions.

Mais une partie des acomptes demandés par l’université n’a jamais été versée. Au total, près de 9,9 millions d’euros restent dus, correspondant à des travaux déjà réalisés et justifiés.

Saisie par la préfète de région, la Chambre régionale des comptes devait déterminer si cette somme devait impérativement être inscrite et payée. Et sa réponse est sans ambiguïté : la créance de l’université est "échue, certaine et liquide", et constitue donc une dépense obligatoire pour la Région.

Une contestation trop tardive

Les juges financiers estiment notamment que les travaux ont bien été réalisés, les dépenses ont été certifiées et les acomptes demandés respectent les conventions signées. Ils rejettent également les arguments de la collectivité, qui contestait la manière dont les paiements avaient été sollicités.

Dans son analyse, la juridiction financière souligne un point clé : la Région n’avait pas opposé de refus explicite aux demandes de paiement pendant plusieurs mois. Ce n’est qu’en janvier 2026, dans le cadre de la procédure, qu’elle a formulé ses contestations.

Pour la Chambre, ces arguments ne sont pas suffisants pour remettre en cause la créance.

Autre élément important : la question budgétaire. La CRC constate que les crédits nécessaires sont bien disponibles dans le budget 2026 de la Région, notamment sur le chapitre dédié à l’enseignement et à la formation. Conséquence : la collectivité n’est pas contrainte d’inscrire de nouvelles dépenses, mais doit simplement procéder au paiement.

Reste désormais à la Région Auvergne-Rhône-Alpes de s’exécuter et de verser les sommes dues à l’université lyonnaise, avec laquelle elle est en froid, notamment depuis l'épisode Fabrice Balanche d'il y a un an et les accusations d'islamogauchisme qui frappent des élèves et des professeurs de Lyon 2.