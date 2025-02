TCL : bientôt des rames climatisées et plus grandes pour le métro D

Ce jeudi, le Sytral a voté en conseil d'administration un investissement de 339 millions d'euros pour la seule ligne D du métro, qui relie Gare de Vaise-Gérard Collomb dans le 9e arrondissement de Lyon à Gare de Vénissieux.

Dans ce plan est prévu l'installation d'une quatrième voiture dès 2027 pour augmenter les capacités de la ligne. Puis, à l'horizon 2030, les rames nouvelle génération climatisées et plus spacieuses remplaceront les actuelles voitures du métro D.

Les écologistes avaient d'abord privilégié le métro B. Les lignes A et C ne bénéficieront pas des mêmes rames climatisées avant 2035. Un changement obligatoire car les voitures des deux lignes, et tout particulièrement celles de la ligne C à crémaillère, seront en fin de vie d'ici 10 ans.

Le Sytral prévoit déjà de débloquer respectivement deux enveloppes de 680 millions et 239 millions d'euros pour les métros A et C.