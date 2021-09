Plan métro : la consultation s'ouvre, les détails des possibles lignes retenues

Jusqu'au 15 décembre, les habitants du territoire sont invités à se renseigner dans un premier temps sur la plateforme dédiée puis à comparer les 4 projets retenus par les élus écologistes. Au printemps 2022, le Sytral tranchera sur les suites à donner, prenant en compte les "enseignements" de la consultation mais aussi ceux des études réalisées.

Les 4 projets identifiés comme "pertinents" pour l'horizon 2030-2040 étaient déjà connus. Le Sytral s'est montré plus prolixe à leur sujet.

Métros A, B, D et E

La ligne la plus chère serait le prolongement du métro B entre Charpennes (Villeurbanne) et Rillieux-la-Pape. Le Sytral l'estime à 2,2 à 2,7 milliards d'euros. Mais ce serait également celle qui serait la plus empruntée, avec 62 000 à 81 000 voyageurs/jour.

Suivrait le métro E, avec un coût estimé entre 1,5 et 2 milliards d'euros, pour 64 000 voyageurs/jour. Une estimation qui exploserait à 102 000 voyageurs/jour si la ligne allait jusqu'à la Part-Dieu plutôt qu'à Bellecour. A noter que malgré toutes les études déjà engagées sous les mandatures précédentes, le Sytral version écologiste se pose encore la question de savoir si la ligne démarre à Part-Dieu ou Bellecour, et se rend à Tassin-la-Demi-Lune centre ou Alaï.

Le prolongement du métro A de la Soie (Vaulx-en-Velin) à Meyzieu en passant par Décines-Charpieu coûterait environ 1,7 milliard d'euros pour 48 000 voyageurs/jour.

Enfin, le prolongement du métro D, de Gare de Vaise (Lyon 9e) au quartier voisin de la Duchère, coûterait entre 1 et 1,2 milliard d'euros pour 33 000 à 47 000 voyageurs/jour.

Autant dire qu'en termes de ratio coût/kilomètrage/utilité, cette proposition ne marque pas franchement de points sur le papier.

Pour comparer les projets, les participants à la consultation devront se baser sur des critères d'efficacité, de gains, d'impacts et de coûts.

"Plutôt qu’un tracé précis, cette consultation vise à cibler les grands corridors sur lesquels une desserte en métro serait pertinente. Il s’agit de déterminer pour chaque territoire les zones à desservir, puis de définir les priorités entre les 4 projets", a réagi le président du Sytral Bruno Bernard.

Les principales dates de l'étape 1 de la consultation :

- Forum de lancement : 21 septembre - 18h30 - 20h30 - Palais de la Mutualité, Lyon 3e

- Les ateliers grand public en présentiel (inscription sur la plateforme) : Métro A : Lundi 18 octobre - à partir de 18h30 Métro B : Lundi 11 octobre - à partir de 18h30 Métro D : Jeudi 28 octobre - à partir de 18h30 Métro E : Mercredi 20 octobre - à partir de 18h30

- Une réunion en en ligne sur les 4 projets : Lundi 25 octobre - 18h30-21h00

- Une conférence-débat à mi-parcours : Mercredi 10 novembre - 18h30-20h30