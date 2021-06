Régionales : Gérard Collomb torpille Bruno Bonnell et refuse de se rendre à son meeting

Si le Premier ministre descend spécialement à Lyon pour soutenir le candidat LREM aux régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, certains élus géographiquement plus proches de la capitale des Gaules ne feront pas le déplacement. Et le font même publiquement savoir.

C'est à travers un très court communiqué de presse que Gérard Collomb, Yann Cucherat et Louis Pelaez annoncent qu'ils n'assisteront pas au meeting. Ils indiquent même avoir prévenu Jean Castex au préalable, "pour lui signifier que ce n’était pas par incivilité à son égard mais pour exprimer notre déception face à une liste qui aurait dû être de rassemblement et qui a été l’exclusion de celles et ceux qui s’étaient présentés avec nous aux élections municipales et métropolitaines".

Concrètement, Bruno Bonnell doit se passer de leur soutien parce qu'il a refusé de recaser sur ses listes les victimes de 2020, ceux qui ont perdu leurs mandats, et donc leurs indemnités, parce qu'ils ont suivi aveuglément Gérard Collomb dans sa campagne ratée, et dans son alliance avec les Républicains. Début mai, le député de Villeurbanne avait d'ailleurs prévenu qu'il ferait une campagne sans l'ombre des "barons lyonnais".

On notera que pour Gérard Collomb, c'est la seconde élection régionale d'affilée pour laquelle il retire son soutien au candidat de son camp. Pour les régionales 2015, c'est Jean-Jack Queyranne qui avait vu tous les colistiers soumis à l'ancien maire de Lyon se retirer, car le président sortant de Rhône-Alpes avait refusé de céder trop de place à Caroline Collomb.