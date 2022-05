Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement, à Lyon dans le cadre de France 2030

L'ancien député LREM du Rhône participera au comité de suivi France 2030 de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il visitera également le centre de formation des apprentis de l'industrie dans le 8e arrondissement de Lyon, avant de se rendre en Isère sur le site de MTB Recycling.

Placé sous l'autorité du Premier ministre, Bruno Bonnell est chargé d'assurer la cohérence et le suivi de la politique d'investissement de l'Etat à travers le déploiement de France 2030. Un projet "qui mobilise 54 milliards d'euros pour transformer des secteurs clefs de notre économie par l'innovation technologique, l'industrialisation et la formation et ainsi positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain", précisent les services de l'Etat.