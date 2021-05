Régionales : nouveau sondage et statu quo pour Laurent Wauquiez, toujours largement favori en Auvergne-Rhône-Alpes

Ce mardi, France 3 et France Bleu dévoilent une étude commandée à Ipsos Sopra Stéria concernant les premier et second tour de l’élection régionale prévue les 20 et 27 juin prochain.

Laurent Wauquiez arriverait largement en tête avec 31% d’intentions de vote. Le président LR sortant de la Région devancerait la liste du Rassemblement National d’Andrea Kotarac (19%) et celle de la République en Marche et du MoDem de Bruno Bonnell (16%).

Suivraient ensuite les écologistes avec Fabienne Grébert (13%) et la liste PS de Najat Vallaud-Belkacem (11%). Enfin, une liste commune PCF et France Insoumise menée par Cécile Cukierman récolterait 5% d’intentions de vote, Debout la France de Gerbert Rambaud atteindrait 3% et Lutte ouvrière de Chantal Gomez 2%.

Ce sont 1000 personnes qui ont été sondées du 27 au 29 avril dernier par Open Sopra Stéria pour obtenir ce résultat presque totalement similaire à celui du sondage commandé par Laurent Wauquiez en mars auprès d’OpinionWay.

Au second tour, Open Sopra Stéria a testé deux scénarios : l’un avec Fabienne Grébert à la tête d’une alliance de gauche (EELV, PS, LFI, PCF, Génération.s) et l’autre avec Najat Vallaud-Belkacem.

Dans les deux cas, Laurent Wauquiez l’emporterait avec 34% des voix.

Mais le candidat des Républicains verrait l’union de la gauche le talonner avec 26% d’intentions de vote en cas de candidature de Najat Vallaud-Belkacem et 27% si Fabienne Grébert était choisi.

Le Rassemblement National et LREM feraient eux jeu égal avec 20% d’intentions de vote lors de ce second tour. La liste du parti macroniste passerait toutefois à 19% si Fabienne Grébert menait la liste de gauche.

A noter enfin que l’étude a demandé aux électeurs leurs priorités pour ce scrutin. Il s’agit à 40% de la délinquance. Suivent l’épidémie de Covid-19, l’immigration et l’environnement. Autant dire que les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes risquent d’aller voter sans trop connaître les compétences de la Région…