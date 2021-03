Régionales : un sondage commandé par Laurent Wauquiez le place en tête et enterre la gauche

Outre la campagne, assez timide, les candidats scrutent avec attention les différents sondages réalisés par les médias. Et comme il n'y en a pas beaucoup, ils font parfois l'effort financier de les commander eux-mêmes. Ce fut le cas avec Fabienne Grébert (EELV) et sa tentative de déstabiliser le PS en cachant certains résultats de son étude.

Et c'est au tour du président sortant, Laurent Wauquiez, de faire appel à OpinionWay pour mesurer les tendances avant le vote en juin.

L'élu LR arriverait en tête avec 29% d'intentions de vote, soit 3 points de moins qu'en novembre 2020 dans le premier sondage Ifop-Fiducial.

Il devancerait toujours largement le Rassemblement national mené par Andrea Kotarac (19%), tandis que Bruno Bonnell (LREM) arriverait en 3e position avec 13%, juste devant la gauche éparpillée.

Car le sondage commandé par le parti de Laurent Wauquiez, la Droite Sociale, accorderait à l'écologiste Fabienne Grébert 13% d'intentions de vote et seulement 12% à Najat Vallaud-Belkacem (PS).

Concernant le second tour, une quadrangulaire a été testée avec une liste LR, une liste RN, une liste LREM-MoDem et une liste d'union de la gauche. Dans cette configuration, Laurent Wauquiez arriverait en tête avec 35% des voix, suivi par Najat Vallaud-Belkacem et ses 27%.

L'enquête d'OpinionWay a été réalisée en ligne entre le 17 et le 22 mars sur un échantillon de 1095 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d'un échantillon de 1179 personnes, représentatif de la population de la région âgée de 18 ans et plus.