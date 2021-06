Régionales : "on ne peut être que déçu" des résultats, réagit Bruno Bonnell (LREM)

Depuis la Préfecture du Rhône, le candidat LREM, qui n'atteint pas les 10% selon les premières estimations, estime "qu'il serait malheureux de dire que je suis satisfait des résultats" : "On ne peut être que déçu, ça n'enlève rien à la qualité de l'équipe et à sa motivation".

Et d'évoquer les chiffres de l'absention pour expliquer ces mauvais chiffres : "La distorsion apportée par cette absention majeure fait que pour le moment, ça n'a pas fonctionné. Mais ça n'empechera pas de continuer à se battre pour réussir de prochaines élections et soutenir le président de la république", a déclaré Bruno Bonnell, avec la présidentielle en ligne de mire.

Selon lui, cette "absention dramatique"" a eu "un effet mécanique qui fait ressortir les sortants, et un deuxième effet qui est l'écrasement du RN. Et ça, cest une bonne nouvelle pour notre pays. Ca veut dire que ensemble nous faisons comprendre qu'après cette crise, il y a un renouveau et une espérance qui écrase les partis d'extreme et de deseperance".