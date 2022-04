A quelques jours du second tour, Gérard Collomb remonte sur scène avec les macronistes

Depuis, l'ancien maire de Lyon semble s'être rabiboché avec le Président de la République, notamment à l'occasion d'une récente cérémonie à l'Elysée où ce dernier a remis à Gérard Collomb l'insigne d'officier de la Légion d'honneur.

Restait la réconciliation attendue avec les macronistes lyonnais, où la fracture était encore plus ouverte depuis la guéguerre aux municipales et métropolitaines face à David Kimelfeld et Georges Képénékian.

Ce jeudi soir, au meeting de la République en Marche au CCVA de Villeurbanne, Gérard Collomb s'est non seulement déplacé avec ses proches à l'instar de Yann Cucherat, mais il est également monté sur scène. La photo de famille, aux côtés d'Olivier Véran, Bruno Le Maire, Gabriel Attal et la secrétaire départementale du parti Sarah Peillon vaut son pesant de cacahuètes.

Signe que les élections législatives de juin se passeront dans le calme à Lyon ? On se souvient que l'ancien ministre de l'Intérieur avait laissé planer le doute sur d'éventuelles candidatures visant à faire perdre les députés LREM sortants.