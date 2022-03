Une tentation de passer chez LREM pour le patron des Républicains du Rhône ? Alexandre Vincendet répond

A l'approche d'une nouvelle élection présidentielle, de nouveaux départs ont été constatés pour aller prêter allégeance au chef de l'Etat sortant. A l'instar de celui d'Eric Woerth, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, ou de l'ex-Garde des Sceaux Elisabeth Guigou.

Et les envies d'ailleurs toucheraient également certaines personnalités de l'agglomération lyonnaise. Certains ont cru que le maire d'Ecully, Sébastien Michel, puisse planter les Républicains pour rallier Horizons d'Edouard Philippe. Mais le jeune édile est finalement resté au bercail.

La réflexion semblerait plus engagée chez Alexandre Vincendet. Selon nos informations, le maire de Rillieux-la-Pape, qui n'est autre que le président des Républicains du Rhône élu en 2018 et réélu en 2021, réfléchirait à soutenir officiellement la politique d'Emmanuel Macron si ce dernier venait à rester à l'Elysée.

L'information nous a été donnée spontanément dans les deux camps, à la fois chez les Républicains du Rhône mais aussi à la République en Marche. Signe que des contacts ont visiblement déjà été noués en vue de ce transfert de haut vol.

Contacté, Alexandre Vincendet nous a répondu : "Il y a déjà un premier tour et une chose est claire : je fais campagne pour la candidate choisie par ma famille politique : Valérie Pécresse. Par ailleurs, je n’ai qu’une chose en tête, que la droite de gouvernement continue d’exister sans jamais se rapprocher des extrêmes. Notre famille politique a une charte des valeurs, nous devons nous y tenir même si certains aimeraient nous voir emprunter un chemin sans retour".

Mais Alexandre Vincendet ne compte pas rester les bras croisés si sa candidate échoue le 10 avril. "Il devra y avoir des clarifications chez les Républicains si Valérie Pécresse n’est pas au second tour de l’élection. Ce sera un choix de fond. Mais je suis clair : je n’appellerai jamais à voter pour Éric Zemmour", annonce-t-il.



Alors, simple rumeur ? "Il y a quelques années, on disait que j’étais à la droite de la droite, aujourd’hui on me prend pour un centriste !", s'amuse Alexandre Vincendet.

La présidentielle décisive

Le maire de Rillieux-la-Pape est évidemment concentré sur les élections législatives. Investi par les Républicains dans la 7e circonscription du Rhône, il espère renverser Anissa Khedher (LREM) et accéder à l'Assemblée nationale. Voire même de lui être préféré par le parti macroniste ?

Si changement de crèmerie il y a, ce serait à cette occasion. "Alexandre Vincendet veut peser en politique et ce n'est pas dans les rangs des Républicains à l'Assemblée, dans l'opposition, qu'il le pourra. On peut l'imaginer viser un secrétariat d'Etat", nous indique l'une des figures des Républicains du Rhône.

Très proche du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dont il pourrait reproduire le parcours, Alexandre Vincendet aurait d'autres raisons de quitter le giron de la droite lyonnaise que sa simple ambition personnelle.

Depuis les élections métropolitaines de 2020, il s'est effectivement retrouvé dans le viseur de Laurent Wauquiez, véritable patron des Républicains au niveau local. Après s'être présenté pour être investi mais avoir perdu face à François-Noël Buffet, Alexandre Vincendet avait publiquement critiqué l'alliance formée avec Gérard Collomb au second tour du scrutin paumé face aux écologistes.

Pour le punir, Laurent Wauquiez lui avait envoyé un candidat l'an dernier lors de l'élection du président des Républicains du Rhône. Jérôme Moroge n'avait toutefois pas fait le poids, mais l'ancien protégé de Jean-François Copé était prévenu : le président de la Région l'a dans le nez. Et comme ce dernier lorgne sur les Républicains en cas de défaite cuisante de Valérie Pécresse, la cohabitation pourrait être encore plus difficile.

A.A. avec J.D.