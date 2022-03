Anne Brugnera (LREM) : "Continuer à associer les Français sur les grands enjeux sociétaux"

La fin de la campagne du premier tour de l'élection présidentielle approche. Et l'actualité reste fortement marquée par la guerre en Ukraine. Ce mercredi, Anne Brugnera a assisté au discours de Volodymyr Zelensky devant les parlementaires français. "On aimerait tous que les sanctions économiques soient plus fortes. Mais le sujet du gaz est particulièrement complexe, certains pays sont complètement dépendants", note la députée LREM du Rhône. "Nous faisons le maximum de ce que nous pouvons faire aujourd'hui", assure-t-elle.

Des sujets plus nationaux sont aussi au coeur des préoccupations des Français. "Le pouvoir d'achat est un sujet central. Nous l'avons traité sur ce quinquennat par le travail qui paye plus, par la baisse des impôts, par la revalorisation des minimas sociaux, poursuit Anne Brugnera. Il n'y a pas que Marine Le Pen qui fait des propositions, nous en faisons aussi bien évidemment".

Le sujet de la réforme des retraites "reprise différemment avec le recul de l'âge de la retraite à 65 ans et un travail sur le seuil de 1100 euros pour les petites retraites" est aussi présent.

On se souvient de l'échec du Grand Débat sur l'écologie organisé par Emmanuel Macron en 2019. Cela n'empêche pas le parti présidentiel de se projeter sur de nouveaux rendez-vous en cas de réélection en avril : "Nous voulons continuer à associer les Français sur les grands enjeux sociétaux. Avec une conférence des parties prenantes sur l'éducation, la santé et les institutions", promet Anne Brugnera, qui veut ainsi "aboutir à des solutions partagées".

