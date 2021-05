Bruno Bonnell : "Plusieurs milliards à dépenser durant le mandat sur la transition écologique en Auvergne-Rhône-Alpes"

Etonnant troisième dans les derniers sondages sur les élections régionales, Bruno Bonnell croit de plus en plus en une victoire en Auvergne-Rhône-Alpes. "Nous avons une compétition ouverte, projet contre projet. Moi je ne mène pas une compétition contre quelqu'un, je soutiens mon projet avec ma liste", nous indique le député LREM du Rhône.

Celui qui ne fera pas d'alliance avec Laurent Wauquiez entre les deux tours veut miser sur les transports avec la ligne Lyon-Clermont, la formation ("on s'est mis en retard alors que l'on sait que c'est l'élément essentiel de l'innovation"), le maillage territorial de la 4G et de la 5G ("les autoroutes de l'information, ce sont les autoroutes du désenclavement de demain") et le civisme ("On parle beaucoup d'insécurité. La bonne technique, c'est le civisme avec le Service national universel").

"Ce n'est pas en mettant des caméras ou des tourniquets à l'entrée des lycées qu'on change les choses", glisse-t-il, en référence à la politique de Laurent Wauquiez.

"Il y aura plusieurs milliards à dépenser durant le mandat sur la transition écologique, qui est une transition de société", conclut Bruno Bonnell.

