Régionales : sur le Vaporetto, Bruno Bonnell tente un large rassemblement du centre-tribord

Entré tard dans une course aux régionales auxquelles il n’avait peut-être même pas songé, il ne ménage pas ses efforts pour refaire un retard considérable sur Laurent Wauquiez dans les sondages, moindre sur Andrea Kotarac (RN, ex LFI). A la tête d’une "plateforme d’alliance", Bruno Bonnell remonte ce mercredi la Saône sur le Vaporetto de Lyon pour en présenter à la presse et à Stanislas Guerini – chef de LREM venu le soutenir depuis Paris - les différents visages.

Certains sont connus, comme ceux du député Cyrille Isaac-Sibille, de Sarah Peillon, de François-Xavier Pénicaud du MoDem (avec Patrick Mignola par visio et les habituels problèmes techniques qui font qu’on n’entend rien), d’autres ne demandent qu’à l’être (Quentin Bataillon de Agir ou Nadine Baudet du Mouvement radical). Tous sont réunis, il y a aussi Olga Givernet, tête de liste dans l’Ain.

La Plateforme est là pour prendre le contrepied du douloureux échec des municipales de 2020, vécu comme la conséquence des divisions. Stanislas Guerini acquiesce : "Quand on est divisés on ne parle qu’à nous-mêmes". Mais pour Bruno Bonnell c’est du passé. Son présent ce sont les régionales en Auvergne-Rhône-Alpes et son lot d’adversaires. Le député LREM de Villeurbanne fustige à la fois "l’association opportune" des Verts et du PS qui ne sont d’accords "ni sur la 5G ni sur le Lyon-Turin", mais qui prévoient malgré tout de se retrouver au 2e tour, et la droite dure dont Laurent Wauquiez serait l’incarnation, bien éloignée de celle humaniste de Raymond Barre et de Michel Noir.

Nadine Baudet approuve : "Laurent Wauquiez nous traite très très mal". Bruno Bonnell compatit en se rappelant tous ces maires qui pensent du bien de sa Plateforme mais qui ne peuvent le dire "car ils sont dans la terreur de perdre leur subvention de la Région". L’ancien directeur d’Atari s’en moque : "Ça sera projet contre projet".

En attendant, l'homme est incontournable. "Tu es un disrupteur, assure Guerini, mais c’est une bonne chose car il faut casser les codes". Patrick Mignola aussi a sa définition : "Il y a 30 ans, moi comme d’autres, on a tous pensé que tu serais le Jeff Bezos français. Mais il y a eu les épreuves personnelles. Et tu es juste devenu un mec bien. C’est peut-être plus important que d’être Jeff Bezos".

Forte de ces belles paroles, après une heure de conférence de presse, la Plateforme salue les journalistes et continue son travail un peu plus loin.

