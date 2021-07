Laurent Wauquiez logiquement élu à la tête de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Et sans grande surprise, c’est le candidat LR et président sortant Laurent Wauquiez qui a été choisi par l’hémicycle avec 134 des voix. Il obtient donc largement la majorité absolue et dépasse les 103 voix minimums.

Il était opposé à Fabienne Grébert (EELV) et Andréa Kotarac (RN), qui ont respectivement reçu 29 et 17 voix.

Plus étonnant cependant, les candidatures de Najat Vallaud-Belkacem (PS) et de Cécile Cuckierman (PC). Les deux femmes s’étaient pourtant rangées derrière Fabienne Grébert après leur défaite lors du premier tour. Des choix qui ont visiblement étonné l’audience, si l’on en croit les murmures entendus à ce moment-là.

Autre étrangeté, la désertion de deux conseillers régionaux initialement en faveur de Laurent Wauquiez vers les camps de Najat Vallaud Belkacem et Fabienne Grébert. Car en effet, le président sortant aurait logiquement dû avoir 136 voix favorables.

Elles ont respectivement reçu l’allégeance de 18 et 6 conseillers régionaux et devraient donc chacune mener leur propre groupe d’opposition pendant les six années à venir.

"Un cap clair et une Région au travail"

Pour le premier discours de son deuxième mandat, Laurent Wauquiez a souhaité mettre l’accent sur le "cap à tenir". "Un cap clair et une Région au travail tout de suite", a-t-il déclaré. "Quand nous sommes dans cet hémicycle, nous ne devons jamais oublier les habitants", a-t-il poursuivi.

Il a également voulu réaffirmer ses engagements quant à la sécurité, notamment en rendant hommage à Marin, cet adolescent lâchement agressé pour avoir défendu un couple importuné.

Production locale, médecine de proximité, qualité de l’air ou encore lutte contre le communautarisme… Laurent Wauquiez a profité de ce discours pour rappeler toutes ses promesses de campagne.

"Oui, notre Région peut ouvrir la voie d’une nouvelle espérance. Elle peut être le modèle de ce qui réussit en France et en Europe", a-t-il conclu.

L.M. et A.D.