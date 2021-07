Michèle Morel (RN) : "Je suis increvable"

Nommée à la tête de la fédération du Rhône après le désastre des municipales/métropolitaines de juin 2020 pour sauver le parti du naufrage (officiellement), la dynamique septuagénaire Michèle Morel n’a pu éviter un nouveau reflux électoral pour les régionales 2021 où les listes d’Andréa Kotarac ont perdu 70% des électeurs qui avaient voté pour elles en 2015.

Cette contre-performance générale (que la secrétaire départementale essaie, sans se convaincre elle-même, d’attribuer au fait que les "magouilles" des autres partis découragent les électeurs du RN de voter pour des candidats RN), n’a pas empêché Michèle Morel d’obtenir un siège régional pour lequel elle a l’intention de s’investir "pour les sept années à venir".

Pour faire bonne mesure, après ce premier succès démocratique personnel, Michèle Morel espérait être élue au Conseil National du parti qui tenait son congrès à Perpignan début juillet. Las, son nom ne figurait pas sur la liste des 100 cadres élus par l’Assemblée générale. Pas repéchée non plus par Marine le Pen qui dispose du pouvoir de nomination de vingt autres personnes, Michèle Morel a apparemment vu son sang ne faire qu’un tour. Prenant sa plus belle plume elle a écrit à Gilles Pennelle du Bureau National du RN pour dire que, dans ces conditions, avec tout ce qu’elle avait fait pour le parti, elle démissionnait du poste de secrétaire départemental du Rhône.

En interne, on a malgré tout un doute sur cette version : "maintenant qu’elle est élue conseillère régionale, rester à la direction départementale sans militant, sans moyen, sans local, pour quoi faire ?" questionne un connaisseur des rouages du parti frontiste. "Maintenant c’est aussi sans électeur" ajoute un autre.

Apparemment la direction nationale du RN a vu les choses sous le même angle, et la démission de Michèle Morel a été refusée. "Je suis increvable" reconnait l’intéressée qui accepte donc de rester, mais aimerait bien passer la main de ce poste épuisé d’ici un an pour se consacrer à la Région où elle a présidé la première séance, en tant que doyenne, avant l’élection de Laurent Wauquiez.

